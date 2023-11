Državni inspektorat ne zna kako je kujica koju su napali psi u skloništu Beli Manastir

Ni prigovor Povjereniku za informiranje, ni upit Općinskom državnom odvjetništvu, a ni upornost u nazivanju direktora Veterinarske stanice Beli Manastir nisu pomogli da otkrijemo što je s kujicom koju su u dvorištu Skloništa za životinje Beli Manastir još prije pet mjeseci napali psi.

Iz Državnog inspektorata RH uporno su nas upućivali da u Veterinarskoj stanici Beli Manastir potražimo odgovor na pitanje kako je kujica. Na to pitanje nisu odgovorili ni nakon zahtjeva za pristup informacijama, samo su dodali da je veterinarska inspekcija u nadzoru utvrdila kako su psi u dvorištu skloništu bili bez nadzora oko pet sati. Na prigovor je reagirao i povjerenik za informiranje, a iz Državnog inspektorata nakon toga stiže rješenje kojim odbijaju prigovor kao neosnovan.

– Propisano je da će tijelo javne vlasti rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi. Iz stanja spisa proizlazi da Državni inspektorat nema traženu informaciju i da ima saznanja da traženu informaciju ima Sklonište za životinje Beli Manastir, o čemu je podnositeljica obaviještena – piše u rješenju DIRH-a.

Iako je u nadzoru u skloništu veterinarska inspekcija utvrdila činjenice zbog kojih je protiv odgovornih osoba skloništa podnijela i kaznenu prijavu prema čl. 205 Kaznenog zakona, o svemu postoji i zapisnik, ne znaju je li kujica mrtva ili je u napadu teško ozlijeđena, odnosno doživjela je nepotrebne boli i patnju.

Iz Općinskog državnog odvjetništva Osijek potvrđuju nam da je predmetnu kaznenu prijavu DIRH podnio 30. lipnja 2023. godine.

– U kaznenoj prijavi DIRH navodi što je utvrdio inspekcijskim nadzorom vezano za predmetni događaj i izražava mišljenje da u predmetnom događaju postoje elementi kaznenog djela iz članka 205. Kaznenog zakona, bez navođenja konkretne osnove iz zakonskog opisa predmetnog kaznenog djela – stoji u odgovoru. Na pitanje je li prijava podignuta protiv direktora Veterinarske stanice Beli Manastir odgovaraju da državno odvjetništvo ne daje podatke je li protiv neke osobe podnesena kaznena prijava, kao niti podatke na temelju kojih se može zaključiti protiv koje osobe je podnesena kaznena prijava. Jednako tako, dok smo mi pokušavali dobiti odgovor direktora Veterinarske stanice Beli Manastir, odvjetništvo još nije bilo donijelo odluku o ovoj prijavu.

Nakon više mailova i brojnih poziva, na jedan nam se javio i sam Vinko Benić, direktor Veterinarske stanice Beli Manastir u sklopu koje radi i Sklonište za životinje. Na pitanje što je s kujicom, odgovorio je da je to za njega gotova stvar.

– Veterinarska inspekcija ima sve podatke, imaju zapisnik, osim toga podnijeli su i kaznenu prijavu, pitajte njih – rekao nam je. Znači li to da nam ne želi reći što je s kujicom, a veterinarska inspekcija tvrdi da on sve zna, upitali smo ga. No, umjesto odgovora – prekinuo je razgovor!

Na rješenje DIRH-a uložili smoi prigovor, a doznajemo da nesretna kujica nije jedina koja je nastradala u skloništu Beli Manastir. Od 19 pasa koji su prije kratkog vremena u njega preseljeni iz drugog skloništa, jer je tako odlučila općina koja plaća za njihov smještaj, više niti jedan nije živ. Ovih dana ponavlja se isti scenarij, ponovno se psi premještaju u Sklonište Beli Manastir. Ima li u njemu dovoljno mjesta za nove pse teško je reći, u Jedinstvenom informacijskom centru za napuštene i izgubljene kućne ljubimce ne piše ni koliko životinja mogu smjestiti, u rubrici kapacitet skloništa upisano je samo psi. A prema podacima JIC-a u skloništu je 148 pasa.