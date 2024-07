Većina krovova je obnovljena: Kad se zna tko što radi, štete se mogu sanirati brzo

Prije nepunih tjedan dana, oko 19.30 sati, Općinu Bošnjake, koja se nalazi nedaleko od Županje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pogodilo je snažno nevrijeme praćeno jakim ledom koji je napravio velike štete. O snazi nevremena govori i to da je gotovo 95 posto kuća u Bošnjacima oštećeno tako da su mnogi mještani govorili da Bošnjaci tako nisu stradali ni tijekom rata. Stradali su krovovi kuća, rolete, stakla, fasade… Danas, tjedan dana kasnije, može se reći kako je većina radova na obnovi krovova u Bošnjacima završena, a uklonjena je i velika većina šute nastala od razbijenog crijepa i drugih materijala.

Dronovi za popis štete

– Popravljeni su dalekovodi tako da sada gotovo sva kućanstva imaju električnu energiju. Život se polako normalizira i mještani Bošnjaka se vraćaju u neki svoj normalan život koliko je to moguće. Mislim da je i do 80% krovova kuća popravljeno te da ti mještani nemaju više razloga za strah od neke nove kiše i dodatnih šteta. Za neko sljedeće vrijeme preostalo je da se poprave fasade i slične stvari, ali važno je da su krovovi sanirani – kaže načelnik Općine Bošnjaci Andrija Juzbašić. Govoreći o tome kako su u vrlo kratkom vremenu uspjeli puno toga napraviti, kaže kako su od noći kada je Bošnjake pogodilo nevrijeme sve službe na terenu te da se znalo tko što radi.

Kaže i kako su se svi resursi općine stavili u službu uklanjanja nastalih šteta tako da su djelatnici općine u svojim uredima ostajali i do 4 sata ujutro. Angažirani su i dronovi tako da imaju dokumentirane sve štete za neke dalje korake. U međuvremenu u popravak krovova uključili su se brojni obični građani, prijatelji članovi obitelji, a na terenu je od petka i 100 pripadnika Hrvatske vojske s potrebnom mehanizacijom. Veliku ulogu odigrale su i društvene mreže preko kojih se poklanjao crijep i slično. S početkom popravka krovova pojavio se problem s nedostatkom crijepa, ali i taj problem je u međuvremenu riješen.

– Zadovoljan sam kako smo odreagirali na sve izazove te mislim da smo zaista napravili dobar posao. Pomogle su i okolne općine, Vukovarsko-srijemska županija, MORH, a najavljeno je i kako će pomoći i Vlada RH kada se budu napravili odštetni zahtjevi. U utorak, kada smo vidjeli razmjere štete, nismo mogli ni zamisliti da ćemo za manje od tjedan dana napraviti ovoliko posla. Mogu samo zahvaliti svima na pomoći, ali isto tako zahvaliti i mještanima na razumijevanju – kaže Juzbašić. Prve procjene šteta nastalih na stambenim objektima govorile su o oko pet milijuna eura, ali će se točan iznos znati kada se naprave svi odštetni zahtjevi. Kada je riječ o poljoprivredi, najviše su stradali kukuruz, soja i šećerna repa gdje je šteta 100-postotna.

– Sreća u svemu tome je da je ovršena pšenica dok je sve drugo uništeno. I tu ćemo tek vidjeti kolike su štete. Dio poljoprivrednika ima osigurane svoje usjeve tamo da će njima štetu nadoknaditi osiguravajuća društva – navodi Juzbašić. Na kraju podsjeća i da se Bošnjaci zadnjih desetak godina susreću s nekim novim problemom i novim izazovima. Počelo je s poplavom 2014. godine, a nastavljeno s manjim ili većim nevremenima. U međuvremenu se dogodila i afrička svinjska kuga da bi prošle godine zabilježili i štete od orkanskog nevremena koje je poharalo dijelove Vukovarsko-srijemske županije. Ove godine pogodilo ih je jako nevrijeme tijekom kojega je oko pola sata padao led veličine teniske loptice koji je uništavao sve.

Priroda sve vraća

– To i jest ono što sve nas brine. Sada smo dobrim dijelom sredili sve što smo trebali, ali nitko ne zna kada nas opet očekuje neko jako nevrijeme, orkanski vjetar, led, suša, mraz ili tko zna što već. Teško je raditi i živjeti na taj način jer teško da možeš nešto posebno planirati. Uz to čovjek radi, gradi, muči se i onda mu sve to bude uništeno u pola sata. Najgore je što ne možeš ništa napraviti, nego samo to gledati. Međutim, takvo je vrijeme i tako nam priroda sve vraća – zaključio je Juzbašić. Kada je riječ o ovome posljednjem nevremenu, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković obećao je pomoć države u sanaciji šteta čim se one popišu i kada pristignu odštetni zahtjevi koji će ići prema Vladi. Poslije toga Vlada će, kao što je to učinila i prošle godine kada je orkanski vjetar pogodio dijelove Vukovarsko-srijemske županije, donijeti odluku o izvanrednoj financijskoj pomoći.

