Kovač i Panenić: Vučić je dolazio u Gvozd huškački, a sad im donosi deset laptopa i opanke

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u dvodnevnom je posjetu Hrvatskoj, dojmove o njegovu boravku u našoj zemlji te što će on donijeti u budućnosti za Večernji TV komentirali su Miro Kovač, predsjednik saborskog Odbora za vanjske poslove i međunarodni tajnik HDZ-a i zastupnik MOST-a Tomislav Panenić, bivši ministar gospodarstva.

- Gospodin Vučić očito je imao potrebu doći u Hrvatsku. To je u najboljem interesu njegove države jer želi je uvesti u EU. Mora se posebno truditi i zato mu je bilo važno doći. Rekao je da će pokušati utjecati na kolege da nema ružnih izjava. To znači da prihvaća realnost i da želi biti konstruktivan. No hoće li tome biti tako vidjet ćemo po njegovim djelima - rekao je Kovač.

- Moj dojam je da je Vučić vješto isplanirao svoj dolazak. Ali mi moramo biti trezveni. S kolegama iz EU odredili smo kriterije kad je riječ o tome što Srbija mora ispuniti za ulazak u EU i po tome ćemo ih mjeriti. To su pitanja nestalih, prava naše manjine u Srbiji, pitanje žrtava rata. A kad vidimo tu napredak možemo razmišljati o normalnoj suradnji - dodao je Kovač.

Panenić se osvrnuo na izjavu kolege Bulja koji je Vučiću postavio pitanje 'kad će u hrvatsku Glinu'.

- Vučić je na područje dolazio huščkački, a sad dolazi kod istog tog naroda u Gvozd i donosi im deset laptopa te opanke. Jedan predsjednik ne može ostati na tome. Trebao bi razgovarati možda o imovini jednog Borova čija imovina je u Vojvodini blokirana. Postavlja se pitanje što je sa 160 benzinskih postaja Ine koje nisu vraćene, postavlja se pitnje ministru Aleksiću koji je izjavio da Ade pripadaju Srbiji - kazao je Panenić i dodao:

- Njegov dolazak mora imati mnogo snažniju poruku. Mora napraviti značajan odmak od svojih stavova. A kad je kazao da priznaje hrvatske žrtve zar je problem jednom takvom državniku koji želi biti lider u Srbiji iskazati ispriku za te žrtve te u istom trenutku tražiti ispriku za srpske žrtve. Ovako imamo situaciju da moramo raspravljati o pristupanju EU, a istovremeno neki branitelji dolaze na granicu u strahu da ih čeka neka optužnica.

- Dolazim sa područja Vukovara i tamo ima mnogo teškoća. Od ratnih šteta, graničnih pitanja... Važno je da naši vladajući drže fokus naše vanjske politike, a ne da neki marginalni likovi dolaze u središte pažnje - dodao je Panenić.

Predsjednica je izjavila da marginalci neće kreirati politiku.

- Stvari su jasne u Hrvatskoj. Postoje Vlada i predsjednica i oni vode politiku, a ljudi smiju prosvjedovati sve dok je to legalno - naglasio je Kovač.

Đakić najavio da predsjednica više neće imati potporu velikog dijela braniteljske populacije.

- On je isto bio jučer na prosvjedu i rekao je to pod dojmom toga što se Vučić nije ispričao - objasnio je Kovač te prozvao SDP.

- Volio bih da su kolege iz SDP-a vjerodostojni. Sjećamo se kad su bili na vlasti. Dolazio je Vulin i govorio o opasnosti od fašizacije, a oni su se slagali s time.

- Srbija ide prema nazad kad je riječ o ulasku u EU iz naše perspektive. Hrvatska nacionalna manjina u Srbiji je ugrožena i žele je razdvojiti i stoga teško da može od nas dobiti prolaznu ocjenu za pristupanje EU - naglasio je Panenić.

Kovač se i danas u Saboru osvrnuo na Vučića.

– Je li ga izabrao Bulj? Nije ni on, ni Maras ni ja, njega su izabrali građani Srbije i mi smo to u Hrvatskoj primili na znanje. Mi s predsjednikom Srbije moramo razgovarati, sjetimo se raketiranja Banskih dvora. Nakon tog čina je Tuđmana kao metu zvao Gorbačov u Moskvu, Tuđman je išao na razgovore nakon što ga je Milošević pokušao ubiti, on je pregovarao u Ženevi s Miloševićem iako je znao da je ovaj prije toga slao u Hrvatsku eskadrone smrti. Ne biramo mi strane predstavnike, njihovi građani ih biraju. Vučića kao predsjednika Srbije primaju i drugi, ne samo mi. I mi ćemo s njime razgovarati jer je on predsjednik Srbije. Ako želimo rješavati otvorena pitanja nakon rata, moramo razgovarati s njime. Ne možemo razgovarati s opozicijom u Srbiji, nego s onima koji imaju moć, a on je ima – kazao je Kovač i naglasio kako postoje brojna neriješena pitanja sa Srbijom vezana uz Domovinski rat i ta otvorena pitanja, dodaje, treba konačno zatvoriti.