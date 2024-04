Šef norveškog naftnog fonda: 'Možda ne bih trebao biti tako izravan, ali Europljani su naspram Amerikanaca lijenčine'

38 GODINA OD KATASTROFE

Černobil je i dalje zona sumraka, a Prypyat grad duhova, može li se takva tragedija ponoviti?

Rano ujutro, 26. travnja 1986., dogodila se najteža katastrofa u povijesti proizvodnje nuklearne energije. U 1 sat i 23 minute iza ponoći u nuklearnoj elektrani u Prypyatu, 16 km sjeverozapadno od grada Černobila, u tadašnjem Sovjetskom Savezu, došlo je do nekontrolirane lančane reakcije te posljedično i do nekoliko velikih eksplozija, što je, po ocjeni Ujedinjenih naroda, dovelo do "najveće ekološke katastrofe u povijesti čovječanstva".