A pobjeđuje i u kemiji, biologiji - Učenica iz Obrovca državna prvakinja iz povijesti!

Na Državnom natjecanju iz povijesti, održanom u Puli od 17.- 19. 4. 2024., učenica drugog razreda gimnazije iz Srednje škole Obrovac Dragana Buljević, osvojila je prvo mjesto u kategoriji znanja. Uz nju su na prvenstvu svih škola u državi iz povijesti , sudjelovale i njene kolegice iz razreda Tena Nikodem i Lucija Karamarko, koje su bile 10. u kategoriji Istraživački rad s temom „Pravednici među narodima: Anka Oštrić i Matej Buterin“.

Sve tri djevojke je pripremao i vodio mentor, profesor povijesti Jakov Krolo - izvjestili su iz obrovačke srednje škole iz koje ističu da je to veliki uspjeh za Srednju školu Obrovac koja broji svega 86 učenika, a od toga 19 gimnazijalaca. Na ovom natjecanju je nastupilo ukupno šest učenika iz Zadarske županije, a Dragana Buljević iz SS Obrovac je jedina od njih koja je osvojila jedno od prva tri mjesta.

„Iskreno, još sam u šoku i ni sama nisam svjesna da sam odnijela titulu državne prvakinje, još mi se dojmovi trebaju skroz sleći. Priprema je bila jako zahtjevna i htjela bih se zahvaliti svom mentoru Jakovu Kroli koji me bodrio kroz svo ovo vrijeme i bivao mi podrška od školske razine natjecanja do samog kraja - izjava je s razlogom ponosne učenice obrovačke gimnazije, Dragane Bujević, koja je uz to sve ove godine bila i županijska prvakinja iz biologije i kemije, a uskoro je čeka i državno natjecanje iz hrvatskog jezika.

