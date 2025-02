USKOK pokrenuo istragu protiv gradonačelnika Varaždina

USKOK je izvijestio kako je pokrenuta istraga protiv gradonačelnika Varaždina Nevena Bosilja zbog sumnje na trgovanje utjecajem. Na temelju saznanja prikupljenih u okviru postupanja Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i rezultata izvida koje je samostalno proveo te kaznene prijave PNUSKOK-a, USKOK navodi da je donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1968.,1964.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem.

"Osnovano se sumnja da je I. okr. kao gradonačelnik Grada Varaždina tijekom svibnja 2022. godine u Varaždinu, pristao na traženje II. okr. - direktora jednog trgovačkog društva, da mu koristeći autoritet gradonačelnika Grada Varaždina i hijerarhijsku nadređenost službenicima Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina koji je nadležan za izdavanje, izmjene i dopune građevinskih dozvola, osigura izmjene i dopune građevinske dozvole izdane 12. rujna 2018. od strane navedenog Upravnog odjela za gradnju višestambene zgrade i pomoćne građevine te građevine gospodarske namjene, a kako bi na toj lokaciji II. okr. mogao izgraditi podzemnu garažu te kako bi ujedno izbjegao obvezu da sukladno dopuni Mišljenja o posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra Konzervatorskog odjela u Varaždinu od 5. rujna 2017. ponovno izgradi građevinu koja se tamo nalazila u ruševnom obliku.

Naime, iako su I. i II. okr. znali da traženoj izmjeni i dopuni na takav način nije bilo moguće udovoljiti jer nije sukladna važećem Generalnom urbanističkom planu Grada Varaždina, niti posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra, I. okr. je 13. svibnja 2022. putem voditeljice Odsjeka za kulturu Grada Varaždina predočio II. okr. da će u cijelosti biti udovoljeno njegovom traženju ukoliko zauzvrat besplatno izvrši potrebne građevinske radove adaptacije stana u vlasništvu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, ustanove koju je osnovao Grad Varaždin, na što je II. okr. pristao. Nakon što mu je I. okr. 23. svibnja 2022. osobno potvrdio da će izmjene i dopune građevinske dozvole službenici nadležnog Upravnog odjela Grada Varaždina izdati na način kako će to njemu odgovarati, II. okr. je angažirao trgovačko društvo koje je izvršilo radove adaptacije navedenog stana u vrijednosti od 22.845,73 eura s PDV-om", izvijestio je USKOK.

Gradonačelnik Neven Bosilj (SDP) u ponedjeljak je potvrdio da ide po još jedan mandat jer ga na to obvezuju nedavne ankete i podrška građana. "S obzirom da me u zadnja 24 sata stotine građana zvalo i molilo da ne odustajem, mogu vam reći da ću se kandidirati za još jedan mandat gradonačelnika Varaždina", rekao je Bosilj Hini. Poručuje kako ga na takvu odluku obvezuju i rezultati ankete koje je provela Promocija Plus koja pokazuje da pobjeđuje u prvom krugu, a 81,2 posto građana smatra da radi odličan posao. "No, kada vidim selektivni pristup HDZ-ove 'pravne države' koja dozvoljava da se neki valjaju kao svinje u blatu, a nekima se ne tolerira ni komadić blata na hlačama, razmišljam što mi to treba", kazao je Bosilj dodajući kako ipak ima obvezu prema Varaždincima i Varaždinu.