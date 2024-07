Ukrajinski general nakon dugog vremena otkrio stanje na bojištu: 'Znam kako ćemo pobijediti!'

General Oleksandr Sirski , zapovjednik ukrajinske vojske, dao je opsežan intervju za londonski The Guardian u kojem je izrazio svoju uvjerenost u pobjedu Ukrajine . "Znam da ćemo pobijediti. I znam kako ćemo to napraviti" - rekao je samouvjereno general Sirski u intervjuu. Iako je priznao da "Rusi imaju više i bolje resurse", naglasio je da to ne mora biti presudno.

General Sirski je istaknut vojni lider poznat po svojoj posvećenosti i strategijskom umu. Na čelu ukrajinskih snaga našao se nakon uspješnog generala Valerija Zalužnog, koji je trenutno ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji. Zalužni je bio ključna figura u zaustavljanju ruske agresije i omiljen među vojskom i narodom zbog svojih vojnih uspjeha i karizme. "Mi se borimo kvalitetom, a ne kvantitetom" - dodao je Sirski. Njegovo preuzimanje zapovjedništva došlo je u teškom trenutku, nakon neuspjeha ukrajinske kontraofenzive u proljeće 2023. godine, što je dovelo do pat-pozicije na bojištu slične onoj iz Prvog svjetskog rata.

U razgovoru za The Guardian , Sirski nije otkrio "tajnu pobjede", ali je otvoreno govorio o stanju na bojištu i mogućem razvoju događaja. Dok ga neki kritiziraju kao predstavnika "stare sovjetske vojne škole", drugi smatraju da je to prednost jer "tako razmišljaju i ruski generali". Njegova prisutnost na prvoj liniji bojišta i blizina vojnicima također se smatraju velikom prednošću. General Sirski je kazao da je Rusija napala Ukrajinu sa 100 tisuća vojnika, a danas, dvije i pol godine kasnije, na bojištu je angažirano 520 tisuća ruskih vojnika, s planom povećanja na 690 tisuća do kraja 2024. godine. Nije želio otkriti ukrajinske gubitke, navodeći da bi Moskva mogla zloupotrijebiti te informacije, ali je istaknuo da su "ruski gubici tri puta veći".

"Mi pazimo na naše vojnike, ne šaljemo ih kao meso u proboje niti 'do smrti' čuvamo ruševine, niti ćemo za prodor od 100-200 metara žrtvovati velik broj naših vojnika" - rekao je Sirski. On se zalaže za učinkovitu mobilizaciju u Ukrajini kako bi se stvorile nove rezerve i brigade, koje su neophodne jer Rusi stalno povećavaju svoje pješaštvo. General je priznao da su Rusi imali određene uspjehe na bojištu, ali ih je nazvao "taktičke naravi", bez operativnog prodora. Prema njemu, sve se svodi na "lokalne dobitke", a protivnik nije ostvario željeni napredak, posebno u pokušaju stvaranja tzv. sanitarne zone uz rusku granicu prema Belgorodu i zauzimanja Harkiva i dijelova oko Sumija.

Ukrajinski mediji izvijestili su da je Harkiv ponovo bio meta ruskog raketnog napada. Rusi već mjesecima raketiraju taj grad, pokušavajući uništiti energetsku i komunikacijsku infrastrukturu kako bi prisilili stanovnike na evakuaciju. Sirski je također naveo da Rusi spremaju ofenzivu na jugu Zaporiške oblasti, ali vjeruje da Ukrajina može pružiti adekvatan odgovor. Iako Rusi imaju prednost u tehnici, sa značajno većim brojem tenkova, oklopnih transportera i artiljerijskog oruđa, Sirski je naglasio da ukrajinski piloti uskoro očekuju dolazak zrakoplova F-16, koji će se koristiti najviše 40 km od linije bojišta kako bi bili izvan dometa ruske protuzračne obrane.

General Sirski je priznao da su Rusi na početku rata imali prednost u zraku, ali su je posljednjih mjeseci izgubili. Dodao je kako je realno da Ukrajina vrati Krim i da će učiniti sve što je u njihovoj moći da izbiju na granice iz 1991. godine. Istaknuo je vojni uspjeh na Krimu, gdje su Rusi bili prisiljeni preseliti svoju crnomorsku flotu iz Sevastopolja, ali je naglasio da je za povratak Krima neophodno onesposobiti Krimski most. Unatoč najavama novih ofenziva s obje strane, trenutno stanje na bojištu ostaje pat-pozicija. No, za Ukrajinu je najvažnije da je uspjela održati više-manje istu liniju bojišta, unatoč nedostatku oružja i streljiva zbog odgođene pomoći sa Zapada. Moskva nije iskoristila taj "interregnum" za značajnije vojne uspjehe.

