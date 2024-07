Putin je na korak do toga da izgubi svoju 'Svetu zemlju': Hoće li se sada NATO usuditi prijeći 'crvenu liniju'?

Prošli tjedan posljednji preostali ratni brod – patrolna fregata klase Projekt 1135 – tiho je isplovio iz luke Sevastopol, koja je bila glavna baza ruske Crnomorske flote od 2014. godine. Glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmytro Pletenchuk sugerirao je da bismo "trebali zapamtiti ovaj dan."

Tom Sharpe, vojni komentator britanskog Telegrapha, sugerira da je to znak da bi ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro mogao napustiti Krim. – Već sam ranije upozoravao na preveliko nadanje u pomorske uspjehe u ovom sukobu, ali što, u širem smislu, znači ovo sramotno povlačenje? Operativno gledano, gubitak luke je značajan iako se dugo očekivao. No, je li razmjer ove sramote dovoljan da ima strateški učinak? – navodi on. Ovo je posljednje, dodaje Sharpe, na dugom popisu poniženja koje je Crnomorska flota pretrpjela od invazije 2022. godine.

U travnju 2022. potopljen je admiralski brod flote, krstarica Moskva. To je bio prvi javni pokazatelj da su ruski ratni brodovi uglavnom nesposobni obraniti se čak i od osnovnih napada. U listopadu te godine dogodili su se prvi višestruki bespilotni napadi s dronovima iz zraka i mora koji su upali u Sevastopol i oštetili korvetu Admiral Makarov. U rujnu 2023. izveden je složeni napad raketama Storm Shadow, koji je onesposobio ratni brod Minsk i podmornicu Rostov na Donu, kao i pogodio zgradu sjedišta mornarice u Sevastopolu.

Ti napadi omogućeni su djelovanjem specijalnih snaga i raketnim napadima na ruske sustave protuzračne obrane S-400. Rusko pomorsko vodstvo povuklo se nekoliko kilometara do svoje pričuvne zapovjedne postaje u Verkhne Sadovoe, koja je i sama bila pogođena nekoliko dana kasnije. Otprilike u isto vrijeme kada su projektili Storm Shadow izazivali pustoš u Sevastopolu, tri bespilotna plovila (USV) ciljala su tanker Yaz i brod za prijevoz oružja Ursa Major.

U listopadu te godine britanski ministar oružanih snaga James Heappey izjavio je da je Crnomorska flota "u funkcionalnom smislu poražena". "Smatrao sam da je to bila preuranjena izvaja iz dvaju razloga. Prvo, u tom trenutku ruski pokušaji da ograniče izvoz žitarica kroz Bospor još su uvijek bili uspješni. Drugo, Rusija je još uvijek imala operativne brodove i podmornice naoružane raketama Kalibr, koje mogu dosegnuti cijelo Crno more", piše dalje Sharke za Telegraph.

Do prosinca, nakon niza napada i zbog nedostatka ruskih nadzornih zrakoplova, vode između Odese i Zmijskog otoka postale su dovoljno sigurne za trgovačke brodove. Teretni brodovi mogli su sigurno ploviti između ukrajinskih luka i teritorijalnih voda Rumunjske, Bugarske i Turske, gdje se Rusi nisu usuđivali intervenirati. Do ožujka ove godine napadi bespilotnim površinskim plovilima (USV) značajno su oslabili rusku flotu te je trećina Crnomorske flote bila uništena. Zbog toga je britansko Ministarstvo obrane flotu proglasilo "funkcionalno neaktivnom".

U svibnju su zračni i površinski dronovi napali luku Novorosijsk, rafineriju Tuapse i obližnji naftni terminal, što je ponovno pokazalo slabost ruskih obrambenih sustava. Nekoliko dana kasnije američke rakete ATACMS pogodile su pristanište u Sevastopolu, potopivši minolovac Kurovets i oštetivši korvetu klase Karakurt. Dva pokušaja napada na cestovni i željeznički most Kerč, jedan kamionom punim eksploziva i jedan bespilotnim plovilima, prouzročili su oštećenja, ali nisu bili odlučujući. Most je važan i taktički i simbolično, pa se očekuje novi pokušaj napada na njega. Još nije jasno je li Amerika isporučila ATACMS rakete s bojevim glavama koje bi mogle učinkovito uništiti most.

Napadi su se nastavili i nakon toga. Prošli tjedan dogodio se veliki udar na potporne objekte u Sevastopolu, pri čemu Rusija tvrdi da su uništili 33 bespilotne letjelice (UAV) i 10 bespilotnih površinskih vozila (USV). Točnost ove tvrdnje (vjerojatno pretjerane), koliko ih je prošlo i s kakvim učinkom, tek treba utvrditi. Gledajući unaprijed, postoje tri ključna aspekta ovoga, smatra Sharpe, inače bivši časnik Kraljevske mornarice koji je diplomirao napredni tečaj za zapovjedništvo i stožer oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva.

Prvi aspekt je smanjenje sposobnosti ruskih pomorskih snaga da se bore na moru, blokiraju trgovinu i osiguravaju vlastitu logistiku. Te su sposobnosti sada gotovo potpuno izgubljene, čak i s nekoliko preostalih lansera raketa Kalibr. Iako možda još uvijek imaju lanser i brodove, vjerojatno nemaju dovoljno raketa Kalibr za njih. Također, Rusija više ne može učinkovito locirati i pratiti ciljeve u velikom dijelu Crnog mora, što znači da ne mogu koristiti rakete Kalibr čak i ako ih imaju.

Rusija više ne može premještati zalihe morem, što na istočnom dijelu bojišnice nije toliko problematično. Međutim, na zapadnom dijelu fronte sve zalihe moraju dolaziti ili preko mostova Kerč ili preko kopnenog mosta koji vodi od ruske granice iz 2014. godine. Taj kopneni most sada je potpuno unutar dometa raketa ATACMS. Ako mostovi budu uništeni, ruske trupe na Dnjipru i Krimu neće imati siguran put za povlačenje i bit će na kraju dugih i ranjivih opskrbnih linija.

Druga važna točka je situacija na Krimu. Putin ovaj poluotok naziva ruskom "svetom zemljom", ali on više nije održiva baza za pomorske operacije. Moguće je da će Putin shvatiti – ako već nije – da je Krim postao teret, a ne vojna prednost. Mostovi Kerč su u dometu ukrajinskih raketa ATACMS i Storm Shadow/SCALP, kao i bespilotnih plovila Stalker i Magura. Ukrajina je pokazala da može učinkovito koristiti ova oružja zajedno. Ako Krim bude odsječen i njegova vojska, kao i preostali civili, budu izgladnjivani, kakav će to imati utjecaj na cijeli rat? Izgubiti Sevastopol je jedno, ali može li Putin politički i strateški podnijeti gubitak Krima, svoje "svete zemlje"?

Sharp dalje piše da nas to dovodi do treće i možda najvažnije točke: upravljanje eskalacijom. Strah od prelaska Putinovih crvenih linija utjecao je na tempo i prirodu odgovora NATO-a i drugih saveznika. SAD je posebno bio optuživan za pretjeranu opreznost, dok su Velika Britanija i Francuska prednjačile u isporuci borbenih tenkova i dalekometnih projektila. Hoće li se sada, zbog događaja u Sevastopolu, ovaj pristup promijeniti? Koliko još crvenih linija mora biti prijeđeno bez odgovora prije nego što predsjednik Joe Biden i njegov tim osjete da mogu pojačati podršku? Nešto se sigurno događa u Washingtonu. Hoće li to biti dovoljno da razina potpore postane odlučujuća? Možda je prerano reći, ali to treba pratiti, smatra komentator Telegrapha.

Gledajući šire od Crnog mora, nije samo Putin taj koji je dopustio da se prelaze crvene linije bez posljedica. I Zapad je kriv za to. Sirija 2013. je očit primjer, ali u novije vrijeme beskrajne ruske i kineske aktivnosti na moru odvijale su se u sivoj zoni gdje su proporcionalni i zakoniti odgovori teško izvedivi. Tiho prelazeći Putinove crvene linije, predsjednik Volodimir Zelenski i njegovi zapadni saveznici konačno pružaju otpor. "Gubitak glavne pomorske baze u jedinom aktivnom ratnom području za Rusiju je sramotan potez i značajan udarac. Međutim, važno je razumjeti da, iako je to veliki gubitak, stvarne operativne posljedice možda nisu toliko presudne koliko su strateški učinci", zaključuje Sharpe, dodajući da oni uključuju upravljanje eskalacijom sukoba, razinu potpore NATO-a i moral ukrajinskih snaga.

