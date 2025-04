Posljednja nada Europe? Meloni pred nemogućom misijom kod Trumpa

Talijanska premijerka Giorgia Meloni kreće u SAD na susret s Donaldom Trumpom. Morat će balansirati između zagovaranja interesa EU i očuvanja dobrih odnosa s američkim predsjednikom, prenosi BBC. Kao prvi europski vođa koji posjećuje Washington nakon što je Trump u travnju uveo – pa zatim privremeno obustavio – 20-postotne carine na EU, Meloni će ga nastojati uvjeriti u koristi trgovinskog dogovora bez carina za cijelu EU. Italija je izrazito ranjiva na promjene u američkoj trgovinskoj politici.

Približno 10% njezina izvoza, u vrijednosti od oko 67 milijardi eura (57 milijardi funti; 76 milijardi dolara), usmjereno je prema SAD-u, koji je treći najveći trgovinski partner izvan EU, a carine najavljene početkom mjeseca natjerale su Rim da značajno smanji svoju prognozu gospodarskog rasta.

"Svjesni smo da je ovo izazovno razdoblje", izjavila je Meloni prije svog putovanja. "Dat ćemo sve od sebe – znam koga predstavljam i što branim."

U ovom napetom trenutku, Meloni je možda jedna od najbolje pozicioniranih europskih čelnika za razgovor s Trumpom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen to prepoznaje, pa su njih dvije redovito komunicirale uoči ovog posjeta. Trump i Meloni poznati su po srdačnom odnosu i međusobnim pohvalama. On ju je nazvao "fantastičnom ženom" koja je "osvojila Europu". Meloni, koja od 2022. vodi desničarsku koalicijsku vladu, ideološki je bliža Trumpu nego nekim svojim europskim susjedima. U video poruci na konzervativnoj konferenciji u SAD-u u veljači, ponovila je neke od Trumpovih uobičajenih tema, kritizirajući masovnu migraciju, "globalističke elite" i "woke ideologiju". Bila je jedina europska čelnica prisutna na Trumpovoj inauguraciji u siječnju i od tada se suzdržavala od otvorene kritike rada njegove administracije. Najoštrija kritika koju je izrekla bila je početkom ovog mjeseca, kada je rekla da je Trumpova odluka o uvođenju 20-postotnih carina na EU "potpuno pogrešna" te da će to nanijeti štetu EU "koliko i SAD-u".

"Meloni je uvijek naglašavala da Europa ne smije donositi odluke koje bi je dovele u sukob s SAD-om, te da bi se Europa trebala prilagoditi umjesto opirati", izjavio je Riccardo Alcaro iz Talijanskog instituta za međunarodne poslove u Rimu.

"Ako Trumpova administracija ostane nepopustljiva po pitanju carina, Meloni će pristati na uzvratne carine. No njezin prvi instinkt uvijek je reći ne. Na kraju, ona vjeruje da je važnost Zapada u svijetu zasluga SAD-a i da se Zapad okreće oko Amerike. Ona zna da je Italija strateški, politički i ekonomski podređena EU, ali istovremeno ima stvarnu bliskost s republikancima MAGA pokreta", dodao je Alcaro.

Američki potpredsjednik JD Vance trebao bi u petak otputovati u Rim povodom Uskrsa, gdje će se sastati s Meloni, ali i s visokim dužnosnicima u Vatikanu. Melonijina prirodna sklonost administraciji s kojom mnogi u Europi teško pronalaze zajednički jezik izazvala je zabrinutost među nekim Europljanima. Boje se da bi, u intimnom razgovoru u Ovalnom uredu, mogla podleći iskušenju da djeluje samostalno i izbori povoljnije uvjete za Italiju. Prošli tjedan francuski ministar industrije Marc Ferracci izrazio je neslaganje s "bilateralnim razgovorima" i upozorio da je Trumpova strategija "podijeliti Europljane". Njegovi komentari izazvali su iritaciju u Rimu, nakon čega ih je glasnogovornik francuske vlade morao ublažiti. Europska komisija izrazila je povjerenje u Meloni, a njezina glasnogovornica izjavila je da je "svaki kontakt s SAD-om vrlo dobrodošao".

Ipak, glasnogovornica je naglasila da se Melonijin posjet "pažljivo usklađuje" s europskim institucijama te istaknula da je upravljanje trgovinskom politikom isključiva nadležnost EU. EU pregovara u ime svih država članica, a nijedna zemlja ne može samostalno ishoditi niže carine za vlastitu korist. Melonijin tim čini se svjestan ove činjenice, a talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je da Meloni "ne ide pregovarati za Italiju protiv Europe, već će zastupati zajednički europski stav". Na kraju, cilj talijanske premijerke mogao bi biti uvjeriti Trumpa da je EU spremna postići sporazum bez carina i povećati kupnju američkih proizvoda, posebice u sektorima obrane i ukapljenog prirodnog plina (LNG). U tišim tonovima, možda će mu također poručiti da Europa nije sklona žuriti s bilo kakvim dogovorima s Kinom.

"Nisam siguran koliko će to biti javno, ali mislim da će se pojaviti određeni protukineski diskurs kao poticaj za američku administraciju", rekao je Riccardo Alcaro. U Italiji su Melonijini stranački saveznici već pjevali hvalospjeve prije nego što je njezin avion za Washington poletio.

"Ovaj sastanak pokazuje hrabrost i autoritet Giorgie Meloni", rekla je zastupnica stranke Braća Italije (FdI) Augusta Montarulli. Senator Giovanbattista Fazzolari, nešto manje ohrabrujuće, upozorio je da će putovanje biti "puno potencijalnih zamki". S druge strane, oporbene stranke centra ljevice iskoristile su priliku da kritiziraju Melonijinu bliskost s Trumpovom administracijom.

"Imam osjećaj da će se Meloni po povratku više zalagati za Trumpovu zastavu nego za zastavu Italije ili Europe", izjavio je Peppe Provenzano iz Demokratske stranke (PD), "Nadam se da ću biti u krivu."

Na dodjeli nagrada u Rimu u utorak, Meloni se obratila dvorani punoj poduzetnika i poslovnih lidera – upravo onih koji bi najviše mogli izgubiti zbog Trumpovih carina. Gledajući prema svom putu u Washington, nervozno se nasmijala.

"Možete zamisliti", našalila se, "uopće ne osjećam pritisak."