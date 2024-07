VIDEO Raznesen auto visokog ruskog dužnosnika: On ostao bez obje noge, sve snimila nadzorna kamera

U sjevernoj Moskvi u srijedu ujutro došlo je do teške eksplozije u kojoj je Andrei Torgashov (50), vojni obavještajni časnik GRU-a, izgubio obje noge. Eksplozija se dogodila dok su on i njegova supruga Maya ulazili u njihov Toyota Land Cruiser Prado, koji se nalazio blizu dječjeg igrališta. Oštećeno je još pet automobila u blizini.

Eksplozija se smatra pokušajem atentata, a uzrok je bio detonacija eksplozivnog uređaja postavljenog u automobil. Torgashov je pretrpio teške ozljede i hitno je prevezen u bolnicu, gdje su mu amputirane obje noge. Njegova supruga, koja je zadobila posjekotine na licu, nije ozbiljnije ozlijeđena. Policija istražuje incident i sumnja da bi eksplozija mogla biti povezana s trenutnim ratom u Ukrajini, javljaju strani mediji.

Pro-Kremlin media have released two new videos: one showing the installation of an explosive device on the underside of Andrey Torgashov's SUV, and the other capturing the moment of the explosion this morning pic.twitter.com/mBOpPHZqfX