Ukrajinski guverner: 'Uništili smo lokalnu bazu grupe Wagner. Preživio je samo jedan ruski vojnik'

Danas je 107. dan rata u Ukrajini. Rusija vjerojatno ostvaruje veće prihode od fosilnih goriva sada nego prije invazije na Ukrajinu jer porast cijena u svijetu neutralizira napore zapada da smanji rusku prodaju, rekao je američki savjetnik za energetsku sigurnost Amos Hochstein. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao dekret o uvođenju sankcija protiv 35 ruskih dužnosnika, uključujući Putina, Šojgua i Lavrova.

Tijek događaja:

10:30 - Guverner regije Luhansk Serhij Haidai tvrdi da su ukrajinske oružane snage uništile lokalmnu bazu ruskih plaćenića grupe Wagner u okupiranoj Kadiivki u regiji Luhansk. Haidai tvrdi da je napad preživio samo jedan ruski vojnik, prenosi ukrajinski protal The Kyiv Independent.

Napominjemo, njegove tvrdnje nisu neovisno potvrđene.

Američki obavještajci objavili su u oružju da je u Ukrajinu poslano oko 1000 pripadnika grupe Wagner. Njih se smatra i privatnom vojskom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

10:09 - Ukrajinske snage drže svoje položaje u gradu Sjeverodonecku suočene s granatiranjem i ruskim postrojbama protiv kojih se vode ulične borbe, kazali su dužnosnici, dok Rusija pokušava zauzeti ključni grad za kontrolu nad istočnom Ukrajinom, piše Reuters.

Sjevjerodoneck i Lisičansk na suprotnoj strani rijeke Donec zadnja su mjesta pod ukrajinskom kontrolom u luhanskoj oblasti, čije je zauzimanje jedan od ključnih ruskih ratnih ciljeva.

Tajnik ukrajinskog vijeća sigurnosti i obrane Oleksij Danilov rekao je u četvrtak da je situacija u Sjeverodonecku "izuzetno komplicirana" i da su ruske snage usredotočile svu svoju silu na to područje.

"Oni ne štede svoje ljude, oni samo šalju ljude kao topovsko meso... oni danonoćno granatiraju našu vojsku", rekao je Danilov u intervjuu za Reuters.

10:05 - Zbog ruske invazije na Ukrajine stanovnici Rusije trpe mnoge posljedice, a jedna od zvučnijih bila je povlačenje brojnih lanaca brze hrane, među kojima je i McDonalds. Pristup omiljenim hamburgerima Rusima je bio ukinut još u ožujku, no nakon što je McDonalds objavio da se povlači iz Rusije zauvijek, bilo je očito da netko treba 'popuniti' tu rupu na tržištu.

9:54 - Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss najavila je da će razgovarat s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dmitrom Kulebom o smrtnoj presudi na koju su osuđena dvojica britanskih državljana Aidenu Aslinu i Shaunu Pinneru jer su se borili u ukrajinskoj vojsci.

Truss je već ranije nazvala presudu 'sramotnom' inzistirajući da apsolutno 'nije legitimna'.

9:39 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ustvrdio je da su ukrajinske snage imale određene uspjehe u jugoistočnoj regiji Zaporižja, te na sjeveru kod Harkiva.

"Imamo dobre vijesti u regiji Zaporižje gdje je moguće osujetiti planove okupatora. Postupno napredujemo u regiji Harkiv. Držimo obranu na osovini Mikolajva", kazao je Zelenski.

Naveo je da ukrajinske snage su pod stalnim napadima u Sjevjerodonecku, te da se to razvija u najtežu borbu do sada.

"Sjevjerodoneck, Lysychansk i drugi gradovi Donbasa, koje okupatori sada smatraju primarnim ciljevima, i dalje stoje”, kaže ukrajinski predsjednik.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

9:09 - Obitelj zarobljenog britanskog državljanina Aidena Aslina, koji je osuđen na smrt od strane separatičkih vlasti u Donjesku, oglasila se priopćenjem.

"Čuli smo vijesti iz Donjecka i treba nam malo vremena da sve shvatimo. Volimo Aidena svim svojim srcem. On i Shaun kao pripadnici ukrajinskih oružanih snaga trebali bi se tretirati s poštovanjem kao i svaki drugi ratni zarobljenik.

Oni nisu i niti su bili plaćenici.

Nadamo se da će ova kazna biti poništena i molimo vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine da učine sve što je u njihovoj moći da nam se sigurno vrate i to uskoro", navela je obitelj zarobljenog Britanca.

9:00 - Britanski parlamentarac Robert Jenrick opisao je smrtnu kaznu na koju su osuđena dvojica britanskih državljana Aiden Aslin i Shaun Pinner kao 'ratni zločin'. Smatra da jedina osoba koja može razriješiti tu situaciju je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Ovo je posve nečuvena situacija. Oni nisu plaćeni. Oni su britanski državljani koji su iz osobnih razloga živjeli u Ukrajini prije invazije Vladimira Putina. Pridružili su se kako bi služili u Ukrajinskim oružanim snagama, bili su zarobljeni i prema njima bi se trebalo postupati kao prema ratnim zarobljenicima, što znači da se o njima brinu na odgovarajući način i da se vrate u Ukrajinu što je prije moguće. Umjesto toga, poslani su na suđenje i osuđeni na smrt", kazao je Jenrick.

8:30 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne podatke.

"Rusija se muči s pružanjem osnovnih javnih usluga stanovništvu na teritoriju pod ruskom okupacijom. Pristup pitkoj vodi je nekonzistentan, a nastavljaju se veliki poremećaji u korištenju telefonskih i internetskih usluga. Vjerojatno je kritična nestašica lijekova u Hersonu, dok Mariupolju prijeti velika epidemija kolere. Od svibnja zabilježeni su izolirani slučajevi kolere.

Medicinske usluge u Mariupolju vjerojatno su već blizu kolapsa, a epidemija kolere će to dodatno pogoršati", tvrde Britanci.

7:14 - Zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne službe rekao je da Ukrajina gubi od Rusije na prvoj crti bojišnice i da se od sada gotovo isključivo oslanja na oružje sa Zapada.

"Ovo je sada topnički rat", rekao je Vadim Skibitsky, zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne službe i dodao :"O budućnosti će se sada odlučivati o linijama fronte, a mi gubimo u smislu topništva"

"Ukrajina ima jedan topnik na 10 do 15 ruskih topnika. Naši zapadni partneri dali su nam oko 10% onoga što imaju", navodi i objašnjava kako Ukrajina koristi 5.000 do 6.000 topničkih metaka dnevno.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

6:10 - Rusija ostvaruje neznatne dobitke sjeverno od Slavjanska, vjerojatno će se suočiti s poteškoćama u napadu na grad, tvrdi Institut za proučavanje rata. Institut je priopćio da bi ruske trupe mogle imati poteškoća u napadu na grad jer će se vjerojatno suočiti s taktičkim izazovima prijelaskom rijeke Sjeverni Donjec.

6:07 - Kanada je zamrznula i blokirala imovinu ruskih državljana u vrijednosti većoj od 310 milijuna dolara. Riječ je o imovini ruskih državljana koji su pod sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu, navodi se na njihovoj službenoj stranici.

6:00 - Suradnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podolyak rekao je za BBC da svakog dana na prvoj crti bojišnice gine između 100 i 200 ukrajinskih vojnika.

Podolyak je rekao da su Ukrajini potrebne stotine topničkih sustava kako bi se izjednačili s Rusijom u istočnoj regiji Donbasa. Objasnio je i kako Kijev nije spreman za nastavak mirovnih pregovora s Moskvom.