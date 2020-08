Ugledni stručnjaci o novoj Večernjakovoj Nedjelji: 'Ovo je spas u moru tabloida i lažnih vijesti'

“Veliki iskorak”, “ono što nam je trebalo”, “napredak u novinarstvu”, “odmak od tabloidizacije”... Već je prvi broj novog nedjeljnog Večernjaka skupio brojne pohvale, a koji je značaj analitičnije i dubinske obrade tema, ali i novog formata te podjele novine na lage, rekli su nam stručnjaci za komunikaciju i novinarstvo. Uz njih, novu su “Nedjelju” komentirale i istaknute osobe iz javnog života.

Za publiku od 9 do 99 godina

– Novo je nedjeljno izdanje Večernjeg lista sadržajno, formatom i dizajnom jako kvalitetno, analitično i ugodno za čitanje. Treba naglasiti da je pokretanje ovako dobrog proizvoda, i to u tiskanom novinarstvu usred krize kao što je pandemija koja generira niz ograničenja, uključujući rad redakcije od kuće, uistinu velik pothvat – ističe Damir Jugo, stručnjak za odnose s javnošću te dekan Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment.

Profesor odnosa s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i jedan od vodećih hrvatskih komunikacijskih stručnjaka Božo Skoko kaže kako je također oduševljen i sadržajem i dizajnom i formatom izdanja.

– Večernji je oduvijek nametao trendove u tiskanim medijima, a to čini i ovim iskorakom. Sviđa mi se ozbiljnost koju donosi novi stil, ali i više prostora za detaljniju i sadržajniju prezentaciju različitih tema – ističe Skoko.

Marijana Grbeša, također profesorica na Fakultetu političkih znanosti te komunikacijska i medijska stručnjakinja, napominje kako je riječ o povratku novina na pravi put.

– Hrvatsko internetsko pa i tiskano novinarstvo debelo je zabrazdilo u senzacionalizam i trash žutilo. Nova “Nedjelja” odličan je iskorak u suprotnom smjeru, smjeru analitičnosti i kvalitete. Nadam se da će nam Nedjeljni Večernjak vratiti novine koje se čitaju nekoliko dana i iz kojih se može nešto zaista saznati pa i naučiti – poručuje Grbeša.

Osim sadržajnog iskoraka, novu “Nedjelju“ karakterizira i veći te širi format, ali i podjela u četiri tematska dijela.

– Večernji list napravio je velik iskorak koji će se sigurno svidjeti svima koji pamte novine u “lagama” u kojima je sve pregledno i čitatelji se lakše snalaze. Nadam se da će se i mlađi naviknuti na novi format, ali i da će nedjeljno izdanje iz tjedna u tjedan nuditi sve više sadržaja te s vremenom postati novine koje se čita ne samo jedan dan. Ovaj format ima brojne prednosti i omogućava duže žanrove, inovacije u dizajnu, bolje povezivanje s digitalnim izdanjem, ali i daje više prostora za fotonovinarstvo. Nedjeljni Večernji uspješno nas vraća u vrijeme kada su se novine u obitelji čitale po cijeli dan i donosile sadržaj za cijelu obitelj. U ovakvom konceptu uređivanja više ljudi može u isto vrijeme čitati novine, što utječe i na ulogu koju takve novine imaju u obitelji i u javnom prostoru. U vremenu opće tabloidizacije ovo je iskorak koji treba pohvaliti – ističe Igor Kanižaj, profesor tiskanih medija na Fakultetu političkih znanosti.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić kaže pak kako svatko treba biti svjestan da novine nisu više tu da prve jave da se nešto novo dogodilo, nego da daju pozadinu i detaljnu analizu dan poslije.

– Ljudi trebaju čitati dobre analize i komentare koji im pomažu da bolje shvate svijet oko sebe, i to iz različitih kutova. Nova “Nedjelja” daje upravo više prostora za analizu, a posebno bih pohvalila što se dosta prostora posvetilo rubrici “Svijet” jer mislim da je inače u Hrvatskoj vanjska politika dosta zapostavljena. A nužno je da razumijemo geopolitičke odnose kako bismo shvatili što se događa nama – govori A. Mamić te dodaje kako ju je podjela na lage podsjetila na vrijeme kada su djeca u obitelji čekala da otac završi s čitanjem novina kako bi oni došli na red. Sada se, ističe, novine mogu dijeliti, i to je fantastično.

– Izdanje smatram jednim od boljih i originalnijih iskoraka u tiskanim medijima zadnjih godina. Novi nedjeljni format najprivlačniji je novinarski format općenito, no ono što ističe Nedjeljni Večernji svakako je rad novinara koji dublje i analitičnije obrađuju teme. Stoga se tekstovi lako čitaju, ali se iz njih može i puno naučiti – govori pak stručnjak Boris Jokić te dodaje kako je prvi broj nove Večernjakove “Nedjelje” pročitao na plaži, i to s obitelji. Svatko je, ističe, zbog podjele na lage mogao u isto vrijeme čitati jedan dio te se pokazalo da su Nedjeljni Večernji uistinu novine koje će dijeliti oni od 9 do 99 godina.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Poput kvalitetna šampanjca

A što kažu zastupnice u Saboru?

– Sviđa mi se što je Večernji napravio iskorak u kategorizaciji sadržaja, a time što su novine doista fizički podijeljene na više laga može se dijeliti u obitelji – poručuje zastupnica Dalija Orešković.

Novo je izdanje već pročitala i Sandra Benčić, zastupnica platforme Možemo!

– Moram priznati da sam ga, čim sam vidjela najavu za novu “Nedjelju”, otišla kupiti i ono što sam zasad vidjela jako je dobro. Nadam se da će i ostati tako. Mogu se pročitati uistinu različite teme koje su detaljnije obrađene. Stoga bih rekla da ova “Nedjelja” vraća ozbiljnost u novinarski pristup temi, za razliku od većine portala gdje se to čini površno – ističe S. Benčić te dodaje kako je Večernjakovo izdanje većim formatom i podjelom na lage podsjeća, primjerice, na nedjeljni New York Times.

Novi je izgled, pak, probudio nostalgiju kod Zlatka Herljevića, bivšeg večernjakovca i nekadašnjeg novinara i urednika u Vjesniku.

– Veliki sam pristaša podjele novine na lage te većeg formata koji me odmah podsjetio na to kako se nekada radilo. Ali to je ujedno i format budućnosti, izvrsna koncepcija koja potiče dijeljenje novina u obitelji i među prijateljima, a sama činjenica da ima četiri puta po 16 stranica govori da je riječ o novinama koje su sadržajno bogate, da su to novine za čitanje, i to dubinsko čitanje od nekoliko sati – ističe Herljević, koji danas radi kao predavač na Veleučilištu VERN. Iz svog iskustva u radu sa studentima ističe kako je mlađe generacije danas ponajprije važno ponovno naučiti čitati, i to kvalitetan sadržaj s razumijevanjem

. – Kada bi ih se medijski opismenilo, i mladi bi se veoma brzo naučili na veći format novina. Treba razlikovati sadržaj na portalima i u novinama koje uistinu vrijede zbog svog bogatog sadržaja. Studentima govorim da su portali poput slavine s vodom, koja stalno kapa, malo po malo, i daje nam informacije. No, novine su poput kvalitetnog šampanjca, one dnevnim informacijama daju pozadinu i puninu – zaključuje Herljević.

Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa, ističe da je jedva dočekao da se novo izdanje konačno pojavi na kioscima.

– Čuo sam što se priprema i kada sam konačno primio “Nedjelju” u ruke, uistinu me oduševila koncepcija. To su praktički četvere novine u jednima i mogu se pohvaliti svjetskim izgledom. Novine su za 5 – poručuje Babogredac te dodaje kako ljetuje u Istri pa je u nedjelju ciljano išao sve do Umaga da kupi prvi broj.

– Bilo ga je teško uhvatiti na kioscima, a puno se o njemu govorilo i na društvenim mrežama. Ono što sam dosad vidio jako mi se sviđa i sigurno ću biti redoviti čitatelj – govori Nebojša Taraba, novinar i televizijski producent čija produkcijska kuća stoji iza popularne serije “Novine”. Ističe i kako je ljubitelj velikog formata novina te kako njegov odabir za novi Večernji nosi snažnu poruku.