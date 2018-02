Trudna Slađana izbola je partnera. Dejan je umro na rukama sina (14)

Nisam nikad čuo da bi se svađali. Brat se igrao s njezinim malim, kuhao je usput gulaš, a ona je iznenada uzela nož, okrenula se i ubola ga ravno u srce. Iz čista mira. Svi smo u šoku, mislili smo da se tako nešto samo u Americi može dogoditi, a ne ovdje kod nas, gdje su sve radišni i mirni ljudi. Na žalost, djeca su sve vidjela... – kaže nam Davor Slivar, brat 46-godišnjeg Dejana Slivara kojeg je u četvrtak oko 16.30 sati nožem u obiteljskoj kući u Ulici Pavleka Miškine u podravskom selu Goli ubila nevjenčana supruga Slađana Brkić (28). Policijska uprava koprivničko-križevačka potvrdila je da je obavila kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakinjom, a protiv nje je podnesena i kaznena prijava.

Supruga preminula od raka

Prema službenim informacijama, ubola ga je kuhinjskim nožem više puta u prsa, pred očima četvero djece koja su također bila u dnevnoj sobi u kojoj se zločin dogodio. Najmlađa kći je, kažu susjedi, otrčala po pomoć, no Dejan je izdahnuo na rukama 14-godišnjeg sina koji je tenisicom koju je skinuo s noge pokušao zaustaviti krvarenje, a Slađana je s nožem krenula prema njemu i zarezala ga po nozi. Navodno je htjela napasti i ostalu djecu. Dejan i Slađana u vezi su dvije godine, no nisu cijelo vrijeme bili zajedno. Susjedi kažu da ga je lani napustila, a on je prije dva tjedna otišao po nju. Za nju govore da je šutljiva i da se ni s kim nije družila. Brat Davor kaže da je čuo da je bila i na psihijatriji.

– Čudna je nekak bila – kažu. S područja je Rijeke, kamo je Dejan i otišao po nju.

– Iskreno, ne znam čak ni kako se preziva. Nikad to brata nisam pitao. Ne znam ni kako su se upoznali. Ne želim na nju trošiti ni jednu jedinu riječ – kaže nam Davor, kod kojeg je smješteno troje djece.

– Ostat će kod mene, brinut ćemo se za njih, sad sam im mama i tata – kaže. Uz Slađanina petogodišnjeg sina iz prošle veze, koji je danas odmah udomljen, u kući su, kažu, bila i djeca koju je Dejan imao sa suprugom Ivkom koja je prije pet godina preminula od raka. Dejan se kao samohrani otac nastavio brinuti o njima. Najstarija kći ide u prvi razred srednje škole, sin ide u osmi razred, a najmlađe dijete u peti.

Prema neslužbenim informacijama, Slađana je trudna, i to u visokom stupnju trudnoće. Nakon ubojstva zaključala se sa sinom u sobu, gdje ju je policija i pronašla. Prevezena je u Opću bolnicu u Koprivnici. Je li ubojstvu kumovala patološka ljubomora, kao što neki tvrde, ili nešto drugo, otvoreno je pitanje. Dejan Slivar bavio se prijevozništvom i stočarstvom. Bio je branitelj, član UDVDR-a ogranka općine Gola, kao pripadnik 13. protuoklopne topničko-raketne brigade Koprivnica, s kojom je prošao Bljesak i Oluju, za što je i odlikovan.

‘Našao si je oslonac u životu’

Nositelj je i Spomenice Domovinskog rata. “Pokojni Dejan kao samohrani otac iza sebe je ostavio troje djece. Dejane, laka ti hrvatska gruda i počivao u miru Božjem”, poručili su mu njegovi bivši suborci. Tajnik županijskog UHVDR-a Damir Vuković kaže da će organizirati skupljanje pomoći za djecu.

– Bio je samohrani otac i mislio je da si je našao nekoga tko će mu biti oslonac u životu i evo što se dogodilo – kaže Vuković. Njegovi suborci nisu dobro poznavali Slađanu jer se nisu htjeli miješati u njegov privatni život. Djeca koja su svjedočila zločinu dobivaju psihološku pomoć. Državno odvjetništvo naložilo je obdukciju tijela, vještačenje alkoholiziranosti i analizu DNK.