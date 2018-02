Oca ubijene Kristine iziritirala pitanja obrane: 'Ne mogu to više slušati'

– David i Kristina bili su u vezi od osnovne škole. Bila je to veza kao i svaka druga. Svađali su se i mirili – kazala je Mia Perić, sestrična Davida Komšića koja je sjela u klupu za svjedoke u nastavku suđenja Komšiću zbog ubojstva Kristine Krupljan.

Nju je Komšić nazvao nakon što je, prema optužnici, bivšu djevojku ubo 88 puta nožem. Svjedokinja je kazala da je Komšić plakao i da je bio u šoku.

– Bila sam kod dečka, a on me nazvao. Plakao je i vikao te je tražio da dođem po njega. Po njega je otišao moj dečko. Kada su se vratili, David je otišao u WC. Vidjela sam da je izvan sebe. Plakao je i povraćao, no nije govorio što se dogodilo – ispričala je svjedokinja.

''Povraćao je na putu i tražio da mu zovu tatu''

Kazala je da je na Davidovoj odjeći vidjela krv, no mislila je da se potukao. On se presvukao nakon čega su ga svjedokinja i njezin dečko odvezli kući. Na putu je povraćao i tražio da mu zovu oca. Kada je otac došao, Davida je odveo na policiju. Krvavu Davidovu odjeću dečko svjedokinje bacio je u kontejner za smeće.

Svjedokinja je kazala i da nije nikada čula da je David prijetio Kristini, ali je zato čula da je Kristina njega prijavljivala policiji. Odgovarajući na pitanja sutkinje Sanje Mazalin, svjedokinja je kazala da je David bio u šoku kada ga je vidjela. Govorio joj je samo: "Zovi tatu i vozi me kući."

– Pitala sam ga što se dogodilo, ali on mi nije mogao odgovoriti – kazala je svjedokinja. Da je Kristina mrtva, doznala je nakon što se Davidov otac vratio s policije.

Davidova teta: Stalno su se mirili i svađali

Ljubica Marjanović, teta Davida Komšića, iskazivala je o vezi između njega i ubijene Kristine. Tako je ustvrdila da je bila riječ o normalnoj vezi u kojoj su se oni stalno mirili i svađali. Kazala je i da je Kristina Davida, kako je navela, lažno prijavljivala policiji, a kad ju je sutkinja upitala da pojasni te svoje rečenice, svjedokinja je navela da je Kristina policiju zvala jer joj se David nije javljao na telefon te konstatirala da je tu bila riječ o ljubomori.

One noći kad se ubojstvo dogodilo, ona je čula svoju sestru, Davidovu majku, kako plače, pa se spustila kat niže da vidi o čemu se radi. Ugledala je sestru koja je vikala ''David, David'' te je objasnila da je u tom trenutku mislila da se Davidu nešto dogodilo. Nakon toga netko joj je rekao da ode do Kristinine kuće, a kada je došla, vidjela je vozilo s upaljenim svjetlima.

Otvorila je vrata i vidjela Kristinu, kazala je, kako leži s glavom na volanu sva u krvi.

– Vrisnula sam, neki su dečki dotrčali i onda je netko zvao Hitnu pomoć. Nakon toga došla je i policija, a mi smo policajce pitali možemo li ići kući i oni su nam rekli da možemo – rekla je svjedokinja.

Kristinin otac: Ne mogu to više slušati

Komšićeva obrana postavljala je niz pitanja o intimnom životu ubijene djevojke, što je u jednom trenutku iziritiralo Kristininog oca koji je u sudnici povikao: ''Zar je u redu nekoga ubiti jer je trudan?'. Nakon što ga je sutkinja upozorila da se u sudnici ne smije tako ponašati, Kristinin otac samo je tiho kazao: ''Ne mogu to više slušati.''