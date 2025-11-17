Osumnjičeni iz Mostara je za 10 dana trebao na sud zbog ugrožavanja sigurnosti druge djevojke

Osumnjičeni za nedjeljno ubojstvo u Mostaru, Anis K., ranije je bio prijavljivan zbog ugrožavanja sigurnosti, no protiv druge ženske osobe, potvrđeno je na konferenciji za novinare MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, javlja Večernji.ba . Ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Marijo Marić istaknuo je da se radi o događaju koji je uznemirio javnost, kako lokalnu, tako i širu. Policija je u nedjelju u 17.55 sati zaprimila dojavu da je u Trgu Ivana Krndelja u Mostaru došlo do uporabe vatrenog oružja. Na mjestu događaja smrtno je stradala A.J. (1992.), dok je zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela uhićen Anis K. (1992.), nad kojim je u tijeku kriminalistička obrada.

Načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac pojasnio je da je protiv osumnjičenog ranije podnesena prijava za ugrožavanje sigurnosti od druge ženske osobe u siječnju ove godine. Protiv njega je, kako je potvrđeno, podignuta optužnica Općinskog suda u Mostaru, a ročište je bilo zakazano za kraj studenog, samo nekoliko dana nakon ubojstva, piše Klix .

Ministar Marić upozorio je da policija u ovoj fazi istrage ne može iznositi previše detalja te je komentirao medijska nagađanja o pokušaju samoubojstva osumnjičenog.

„U dio o pokušaju samoubojstva ne bismo ulazili, to je zaista u sferi nagađanja. Možemo potvrditi da nije bilo službenih prijava oštećene prema našoj policijskoj agenciji. Tužiteljica je ranije dobila informacije da je osumnjičeni upućivao prijeteće poruke A.J., ali ih ona iz određenih razloga nije prijavila, što će pokazati istražni ili sudski proces“, rekao je Marić.

* Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna: ● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006 ● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/