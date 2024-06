U veleposlanstvu RH u Beču Hrvatska dječja škola obilježila kraj 22. školske godine

S koliko profesionalnosti, ljubavi i entuzijazma djeluje Hrvatska dječja škola Anno 93 u austrijskom glavnom gradu i koliko je cijene ne samo roditelji djece koja ju pohađaju nego i hrvatski diplomatski predstavnici u Austriji, moglo se je zorno vidjeti u petak i u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču, na podjeli đačkih knjižica, svjedodžbi i pohvalnica.

Tom je podjelom obilježen i kraj 22. školske godine Hrvatske dječje škole, jedine dopunske škole, osnovane 2002. godine u austrijskom glavnom gradu, koja već preko dva desetljeća uspješno nudi nastavu na hrvatskom materinskom jeziku.

Za to su posebno zaslužni njeni utemeljitelji, predsjednik Austrijsko-hrvatske krovne udruge za obrazovanje, kulturu i socijalno “Anno 93” Perica Mijić, u čijem sklopu djeluje škola, te među učenicima i roditeljima omiljena dugogodišnja profesorica hrvatskog jezika Đurđica Vučković. Sve nazočne uvodno je pozdravio hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. I to ozarenog lica zbog mnoštva djece i mladih koji su pažljivo slušali što će im reći njihov domaćin.

“Hrvatski materinski jezik veliko je bogatstvo i zato se mora brižno njegovati i dalje razvijati, kako bi se integrirali u austrijsko društvo, ali pritom ne bi zaboravili svoje hrvatske korijene. Učenjem hrvatskog jezika stvarate mostove između Austrije gdje živite i Hrvatske u kojoj su vam korijeni”, istakao je Glunčić. Djecu je pozvao da uče, naglasivši kako im “dobro obrazovanje treba, bez obzira gdje će živjeti kada odrastu”.

“Veleposlanstvo daje snažnu potporu učenju hrvatskog kao samostalnog jezika u Austriji i ustanovama gdje se on uči, pa tako i Hrvatskoj dječjoj školi u Beču”, rekao je hrvatski veleposlanik. Čestitao je djeci na školskom uspjehu, a njihovim roditeljima na potpori koju im pružaju u učenju materinskog jezika.

“Od srca hvala hrvatskom Veleposlanstvu i veleposlaniku Danielu Glunčiću da svake godine ovdje možemo proslaviti kraj školske godine, a vama drago roditelji, da šaljete svoju djecu da uče hrvatski jezik i povijest”, rekla je profesorica Vučković, koja je zajedno s hrvatskim veleposlanikom uručila učenicima, podijeljenim u dvije skupine, đačke knjižice i svjedodžbe te pohvalnice.

“Imamo stotinjak učenika. Budući da radimo po hrvatskom obrazovnom sustavu, đaci od 1. do 4. razreda Osnovne škole dobili su đačke knjižice, a oni od 5. do 8. razreda Osnovne škole i srednjoškolci do 18 godina, svjedodžbe”, pojasnila je profesorica Vučković.

Profesorica je napomenula da u Hrvatsku dječju školu dolaze i predškolska djeca od 3 do 6 godina, kojima su uručene pohvalnice. A svi zajedno, bez obzira na starosnu skupinu dobili su i prigodni poklon.

“Ono što je posebno važno je da roditelji znaju da učenici Hrvatske dječje škole u Beču sa svojim đačkim knjižicama i svjedodžbama mogu svuda dalje nastaviti školovanje. One su priznate ne samo u Austriji nego i u Hrvatskoj i šire. Radimo po obrazovnom planu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a knjige i udžbenici su usklađeni s kurikulumom hrvatske nastave u inozemstvu”, rekla je prof. Vučković za Večernji list. Posebno je zahvalila ing. Perici Mijiću na njegovoj podršci, te približavanju djece, uz učenje hrvatskog jezika, i glazbi, folkloru i raznim drugim aktivnostima.

