Bolesnoj Pločanki OTP banka vratila novac koji su joj prevaranti povukli s računa

U šoku sam! Presretna! OTP banka mi je na račun vratila novac koji su mi prevaranti opljačkali! Nisam mogla vjerovati kad sam pročitala njihov mail, deset puta sam provjeravala na internet bankarstvu stanje računa – javila nam je novosti 53-godišnja Pločanka M.G. (podaci poznati redakciji), oboljela od multiple skleroze. Nju su prije mjesec dana nasamarili s aplikacije za udaljeni pristup mobilnim uređajima predstavivši se kao „platforma za trgovanje kripto valutama“ Supreme Mobile Assist i naveli je da aktivira link koji joj je povukao s računa skoro 2000 eura od inkluzivnog dodatka i socijalne pomoći. O njezinu smo slučaju pisali krajem ožujka, a onda joj je OTP banka poslala mail u kojem je obavještavaju da njezin zahtjev smatraju osnovanim te su donijeli odluku da joj na račun uplate, ne samo povučenih 1.950,00 eura, nego i 0,18 eura naknade za transakciju.

Kad sam dobila mail i vidjela „Poštovana gospođo, obavještavamo Vas…“ prvo sam ga odmah zatvorila i nisam se usudila dalje čitati misleći da me sigurno odbijaju. Onda sam skupila hrabrost, otvorila ga ponovo i ostala zatečena! Ne znam je li to zbog teksta u Večernjem listu ili njihove poslovne politike, ali neizmjerno sam zahvalna – poručila je i ponovo podsjetila na nevjerojatnu empatiju koju je doživjela u svojoj poslovnici kad ju je zaposlenica banke na vlastitu inicijativu svojim osobnim automobilom odvezla kući po dokumente koji su joj nedostajali za prijavu krađe.

Podsjećamo, Pločanku su nazvali na mobitel i rekli joj da se 2021. registrirala za trgovanje kripto valutama i kod njih deponirala 10.000 eura te bi bilo dobro da to povuče da ne propadne. S obzirom da od multiple skleroze ima lezije na mozgu, zna biti konfuzna i zaboravljati stvari pa je pomislila da je to stvarno istina i pristala jer je stvarno prije nekoliko godina ostavila podatke na web stranici za trgovanje kripto valutama. Kliknula je po njihovoj uputi na link koji su joj poslali na mail i tijekom procedure za koju je bila uvjerena da je vraćanje njezina uloga uspjeli joj posve počistiti račun. Misli da nije dala nalog da se novac povuče s računa, no u to nije bila posve sigurna.

Nakon prijave slučaja policiji u banci je ispunila prigovor, a banka je potom uputila zahtjev za povrat na HPB - banku primatelja uplate. Hanfa, kao regulator nadležan i za kripto transakcije, odgovorila nam je tada da nema saznanja o tzv. platformi „Supreme Mobile Assist“, niti su ranije zaprimili prijave vezane uz nju te da se, prema dostupnim informacijama, čini da nije riječ o investicijskoj platformi ili investicijskom društvu, već o aplikaciji za udaljeni pristup mobilnim uređajima, koja je u ovom slučaju potencijalno zloupotrijebljena.