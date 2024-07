U plićaku pronađene meduze koje izazivaju bolne opekline: Evo što treba napraviti ako vas opeku

U plićaku kod Cresa pronađeno je desetak kompas meduzi koje mogu izazvati bolne opekline. Biologinja Milvana Arko Pijevac pojasnila je za Dnevnik Nove TV kako se te meduze obično nalaze na dubinama do 10 metara, a njihove lovke, koje na sebi imaju žarnice, mogu bit duge i do metar. One su opasne upravo zbog žarnica koje mogu uzrokovati lokalne opekline.

Senka Kajčić, ravnateljica HMS PGŽ, pojasnila je kako izgleda prva pomoć u slučaju opeklina: "Izaći iz vode i dobro je da to mjesto isperemo odmah s morskom vodom da bi se uklonile sve te stanice koje su ostale u samoj koži i da bi se smanjila daljnja apsorpcija otrova". U slučaju smetnji poput otežanog disanja, vrtoglavice ili mučnine, potrebno je obratiti se liječniku.

Spasilac Josip Štefanić kaže da su česti slučajevi opeklina bili s vlasuljama ili moruzgvama te da je najbitnije ostati smiren i pozvati spasioca koji će skinuti užarene pipke i dezinficirati.

Uz to, na jugu Jadrana došlo je do velike invazije smeđe alge koja je prvi put detektirana 2020. godine kod Komiže. "Danas je ona zahvatila gotovo polovicu otoka Visa, proširila se u podmorje Biševa, a na mjestima prvog nalaza gotovo u potpunosti prekriva morsko dno između pet i 15 metara dubine. U potpunosti potiskuje alge, zavičajne vrste i zaista smatramo da je to jedna od najinvazivnijih vrsta u hrvatskom podmorju", rekao je Ante Žuljević iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.