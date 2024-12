FOTO U Crikvenici uživajte u klizanju, koncertima, plavoj ribi, te u šetnji koja ima terapijski učinak

Ukoliko ste od onih koji tijekom prosinca, a posebno za školskih praznika, žele uživati u blagdanskom duhu po zanimljivim destinacijama po Hrvatskoj, Advent u Crikvenici svakako stavite na popis mjesta koja ćete obići. Osim jednog, u Crikvenici možete boraviti nekoliko dana, jer u prosincu su brojni hoteli, koji inače rade samo tijekom ljetne sezone, otvoreni i nude niz pogodnosti i paketa, pa tu možete planirati i doček Nove 2025. godine - u nekom od hotela ili na trgu uz more gdje su i ostali sadržaji u sklopu Božićne bajke u Crikvenici.

Naime, Advent u Crikvenici počeo je u petak 29. studenog svečanim paljenjem lampica, nastupima Mažoretkinja Grada Crikvenice, Limene glazbe „Selce“, plesnim točkama klizačica koje su bile uvertira i u početak rada Ledene morske bajke, kako je nazvano klizalište. Gradonačelnica Crikvenice Ivona Matošić Gašparović i direktorica turističke zajednice Grada Crikvenica Marijana Biondić brojne su posjetitelje uvele u blagdansku čaroliju Crikvenice najavljujući bogati program sve do 6. siječnja 2025.godine.

Jako smo sretni što naša Božićna bajka uz more privlači sve veći broj kontinentalaca koji vikende žele provesti na malo drugačiji način. Koji se žele i odmoriti i super zabaviti i prošetati uz more, ali i u pravom adventskom duhu na naše trgu zaplesati, pojesti nešto posebno kupljeno na kućicama naših ugostitelja, ali i dobro se zabaviti sa svojim mališanima. Potrudili smo se da Advent u Crikvenici pruži zabavu za sve generacije, pa mogu reći - svi ste pozvani da nam se pridružite u Crikvenici! - rekla je na ulazu u kućicu Djeda Božićnjaka direktorica TZG Crikvenica Marijana Biondić dodajući kako čarolija Adventa počinje u gradskom parku okićenom s brojnim ekološki prihvatljivim lampicama, nastavlja se na šetnici uz more koja je ukrašena jelkama za koje su ukrase izradile djevojčice i dječaci iz vrtića i osnovnih škola Crikvenice, ali i u Preradovićevoj ulici u kojoj možete uživati u opuštenoj atmosferi uz glazbeno – zabavni program i eno – gastro delicije na adventskim kućicama. Centralni dio zabave odvija se na gradskom trgu Stjepana Radića na kojem se nalazi mali Božićni sajam s proizvodima lokalnih OPG-ova, kućice s velikom ponudom eno-gastro doživljaja.

Svakako kušajte burgere, sarmu s pireom, ali i hit adventa Dubai fritule kojima je ovdje cijena 7 eura, te brojne druge prigodne delicije koje se prodaju po manjem cijenama nego u većim gradovima. Na gradskom trgu nalazi se i pozornica na kojoj će zapjevati brojni glazbenici. Nakon veselog nastupa Roberta Marekovića i 'Swingersa' kojim je otvoren Advent Crikvenica u nadolazećim vikendima u Crikveničkom iglu, kako izgleda pozornica, zasvirat će i brojne druge grupe i DJ-i. Ono što svakodnevno privlači veliki broj posjetitelja je posebno dizajnirano klizalište uz more nazvano Ledena morska bajka i veliki ledeni tobogan. Posebno zanimljiva atrakcija Adventa u Crikvenici je kuća Djeda Božićnjaka u kojoj se možete fotografirati ali i napisati pisamce te ga ubaciti u sandučić. U Crikvenici je pošta brza i sva pisma će stići na sjeverni pol.

Foto: Nikola Zoko

Ukoliko ostaje više dana, možete se uključiti u neku radionicu, odabrati željeni koncert, a program svih događanja ovog Adventa u Crikvenici potražite na ovom LINKU . Dakle, osim u večernjim satima, kada počinju advenstka događanja, u Crikvenici možete uživati i tijekom dana, a uske kale i široka šetnica vodit će vas u kružnu šetnju gradom. Zavirite u modernu, interaktivnu gradsku knjižnicu u kojoj se ovog adventa održavaju brojne radionice, uđite u jedinstveni Crikvenički aquarium koji se nalazi preko puta knjižnice i koji se proteže na 200 metara kvadratnih s gotovo prirodnim ambijentom i čak 24 akvarija u kojem živi preko stotinu vrsta riba iz Jadrana i pedesetak iz tropskih krajeva.

Ulaznice su 8 eura za odrasle, a 5 za djecu uz napomenu da za veće obitelji imaju kreirane i povoljne obiteljske ulaznice. Tropske će ribice svojim bojama i oblicima biti zanimljive djeci i odraslima. U gradskom điru Crikvenicom vidjet ćete i prvi hotel u središtu grada, danas su u njemu Ljekarna i Lučka kapetanija, nazvan po nadvojvotkinji Clotildi, a kružnoj šetnici kroz grad put će vas dovesti i do gradskog muzeja smještenog u prizemlje Gradske vijećnice Crikvenica. Ulaz je besplatan pa zavirite u prekrasan prostor i divan postav koji priča priču o utjecaju vremena na razvoj zdravstvenog turizma ovog kraja. Naučit ćete razliku između bure i juga - dva vjetra koji su u kombinaciji s morem zaslužni za klimatske pogodnosti destinacije na kojoj zdravstveni turizam traje cijelu godinu. Udišući taj posebno čist zrak, proći ćete malom zelenom oazom u blizini gradskog trga u kojoj će vam pažnju privući bijela drvena kućica.

Foto: Nikola Zoko

To je zapravo meteorološka stanica postavljena još 1901. godine koja sve do danas bilježi sve meteorološke promjene na Crikveničkoj rivijeri. Ukoliko ostajete par dana, uživajte u udobnosti, ali i povijesti hotela Crikveničke Rivijere kojima su vrata u vrijeme Adventa otvorena. Na Strossmayerovom šetalištu 52 nalazi se Boutique Hotel Esplanade koji svojom ponudom i sadržajem na poseban način sudjeluje u Adventu Crikvenica. Dio je grupacije Jadran Hotels & Camps s najvećim brojem hotela na Crikveničkoj Rivijeri, a tijekom Adventa organizirali su Adria Advent Maraton i jedinstvenu ponudu i pakete za sve oni koji borave u Crikvenici. U ponudi imaju wellness oazu, većina soba u kojima ćete spavati ima pogled na more, doručak poslužuju na poseban način, a za one koji žele doživljaj više tijekom Adventa večera može biti poslužena na jednoj od Adventskih kućica.

Osim gastro ponude u Adventskim kućicama, ukoliko ste duže u Crikvenici, svakako obiđite neke od restorana u kojima možete uživati u vrhunskoj gastronomiji. Grad poznat po plavoj ribi i manifestaciji Mjesec plave ribe motivirao je brojne ugostitelje da i u vrijeme adventa brojnim zaljubljenicima u plavu ribu ponude jedinstvene kombinacije na tanjuru. Za razliku od nekih drugih 'morskih destinacija' u Crikvenici domaći ugostitelji ne zatvaraju svoja vrata kad prođe sezona nudeći tako posjetiteljima uistinu posebne eno gastro užitke.

Foto: Nikola Zoko

Tako se u kultnom restoranu Burin, koji je u vlasništvu obitelji Katunar više od 100 godina, tradicionalno jede plava riba. Nju Chef Nikola Udovičić spaja s modernim stvarajući sljedove degustacijskog menija koji budi sva osjetila. Na ovom mjestu tijekom Adventa Crikvenica možete ručati ili večerati, ali i uživati u vođenim vinskim degustacijama za koje se traži mjesto više. Svi koji Crikvenicu posjećuju godinama znaju da se dobro jede i na drugoj strani grada u odnosu na Burin, u restoranu Dida. Ljeti prekrasna terasa s pogledom na more, a zimi mirna i intimna atmosfera u prostoru s kaminom. Na ovom mjestu se isto jede plava riba, ali i veliki izbor mesnih specijaliteta poput janjećih koljenica posluženih na poseban način.

Ono što oduševljava na ovom mjestu je i to da se uz svako jelo, iz oleoteke, poslužuje i odgovarajuće maslinovo ulje lokalnih proizvođača. Obzirom da je Advent u Crikvenici, zapravo Advent rivijere, svakako obiđite i obližnja mjesta; Jadranovo, Dramalj i Selce. I na ovim mjestima vas očekuju zanimljivi programi i adventska zbivanja. U Dramlju je tako Advent 20.12., a dva dana kasnije 22.12. obilježava se Advent u Selcu. Šetnja Crikveničkom rivijerom, shvatili su to još u 19. stoljeću od kada Crikvenicu opisuju kao mjesto klimatskog turizma, može imati i terapijski učinak, posebno na dišne puteve, tako da dolaskom na adventska zbivanja u Crikvenici spajate ugodno s ljekovitim!

