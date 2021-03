Troskot na Večernji TV-u: U Zagrebu koalicija s Bandićevim strukturama i HDZ-om ne dolazi u obzir

Zvonimir Troskot, kandidat Mosta za gradonačelnika Zagreba na predstojećim lokalnim izborima gostovao je u petak na Večernji TV-u.

Na početku emisije Zvonimir Troskot odgovorio je na pitanje je li počeo sastavljati listu za gradsku skupštinu i mjesne odbore.

"Ja kao predsjednik zagrebačke organizacije Mosta imam slatke muke. Jako sam ponosan što smo odmah nakon parlamentarnih izbora krenuli graditi jaku i moćnu organizaciju u glavnom gradu, a što je rezultiralo time da danas imamo niz stručnih, mladih i kompetentnih ljudi. Za sada na vaše pitanje o listama mogu samo kazati kako garantiram da će se na njima do posljednjeg mjesta naći imena najkvalitetnijih ljudi", kazao je.

Kazao je da Most nije celebrity stranka te da se neće oslanjati, poput konkurenata, na neka zvučna imena.

"Mi ne patimo od toga nam nekoliko postotaka rejtinga podigne nekakvo kratkoročno rješenje. Pogotovo ne u ovom trenutku gdje je Zagreb u teškoj situaciju i treba mu brza i stručna pomoć. Nama u Mostu pristupaju najviše ugledni stručnjaci iz raznih područja i u tom će smislu ići moje sastavljanje ljiste za predstojeće lokalne izbore", kazao je Troskot.

Jeste li pronašli svoje zamjenike?

"Da, ali držimo se nekakvog plana. Znam da su mnogi nestrpljivi ali prepoznatljivi smo po tome da u Mostu niša ne curi van prije vremena. Polako, sve ćete znati na vrijeme", odgovorio je Mostovac dodavši kako za sada može kazati kako se radi o ekspertima iz raznih područja.

Troskot je bio među prvima kad je riječ o najavi kandidature za zagrebačkog gradonačelnika. To je učinio još u prosincu, dakle, prije smrti Milana Bandića. Odgovorio je bi li se kandidirao i nakon Bandićeve smrti da kojim slučajem to nije učinio ranije.

"Naravno da bih. No, ovdje nije riječ samo o meni i mojoj kandidaturi. Naime, radi se o našoj lokalnoj organizaciji u Zagrebu od koje pokušavamo napraviti stup koji će držati Most u cijeloj Hrvatskoj. Našim članovima i simpatizerima neposredno nakon parlamentarnih izbora predstavili smo novu viziju Mosta, a s njom su svi oduševljeni. Možda se sjećate izbora 2017. i slogana "Samo je Metković bitan". E, to smo sada promijenili. Važni su nam svi gradovi podjednako jer smo postala važna, nacionalna i parlamentarna stranka".

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U javnosti se svojevremeno pojavila informacija da bi Most i Domovinski pokret zajednički mogli nastupiti na lokalnim izborima u Zagrebu, no to je sada Troskot čvrsto demantirao.

"Ne znam otkud vam takva informacija. Ok, ja znam da se o tome pisalo i špekuliralo. Legitimno je bilo postavljati takva pitanja ali to je naprosto daleko od istine. Pa valjda bih ja kao čelni čovjek zagrebačke organizacije prvi znao da se išlo u bilo kakve pregovore. Postoji važan razlog zbog kojeg nastupamo samostalno u izbornom procesu. Naime, nakon vrlo dobrog rezultata kojeg smo polučili na parlamentarnim izborima uvidjeli smo da ipak ne smijemo odletjeti previše nacionalno. Odlučili smo se još u prosincu posvetiti radu na terenu i lokalnim sredinama budući da smo i kao stranka ponikli iz lokalne sredine. Htjeli smo zadržati kontinuitet i prisutnost, a u tome ćemo i uspjet", kaže Troskot.

Osvrnuo se i na mogućnosti oko postizbornih koalicija.

"U ovom trenutko samo je jedno sigurno, a to je da nećemo koalirati ni sa jednom strankom ili čovjekom koja je bila vezana za strukturu Milana Bandića i HDZ-a jer bismo time održali kontinuitet loše upravljačke politike i svega lošega što se događa Zagrebu".

Odgovarajući zatim na pitanje kako komentira kandidaturu Miroslava Škore kazao je:

"Živimo u pluralizmu i u tom smislu podržavam takvu odluku baš svakog kandidata koji odlući krenuti u utrku i koji smatra da posjeduje dovoljno znanja i ekspertize za upravljanje gradom".

Konkretno nije htio odgovoriti na pitanje na koji bazen birača cilja te je li mu u tom smislu konkurencija upravo Miroslav Škoro.

"Ne bih svrstavao birače na lijevo i desno, pogotovo ne kad je riječ o lokalnim izborima gdje ideologija pada u drugi plan i sasvim je za prosječnog građanina irelevantno koja će stranka izgraditi vrtić, primjerice, u Sesvetkom Kraljevcu ili osnovnu školu na Bukovcu. Za građane ja na ovim izborima važno da procijene koji kandidat i koji tim je u stanju baviti se komunalnim problemima, infrastrukturom, prometom, izgradnjom stambenih zgrada, obnovom grada i svime onime što neposredno utječe na svakodnevni život", kaže Troskot.

Troskot je dalje u emisiji vrlo detaljno opisao svoj plan za obnovu Zagreba nakon potresa pri čemu je odgovorio na optužbe dijela oporbe da bi rušio Donji grad. Također, u svoj program uklopio je i osnivanje gradskog ureda za sprečavanje pranja novca iz gradskog proračuna.

CIJELU EMISIJU MOŽETE POGLEDATI U VIDEU S POČETKA TEKSTA