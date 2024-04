Kaos u splitskoj trajektnoj luci! Brod kasnio jer je poznati poduzetnik autom stao na rampu: 'To je sramota i kriminal'

U splitskoj trajektnoj luci danas, u petak ujutro, zabilježen je manji incident kada je lastovski poduzetnik Marčelino Simić, svojim vozilom stao na rampu trajekta i spriječio mu isplovljavanje u pravcu Ublija. Trajekt Bartol Kašić je zbog toga kasnio s isplovljavanjem za Vela Luku 15 minuta. Poduzetnik Simić nije htio pomaknuti svoj auto sve do dolaska policije.

Naime, prema Simićevim riječima prije šest dana je kupio kartu na reakciji Split- Ubli s polaskom u petak u 10.30 sati. Ali usprkos rezervaciji i dolasku pred trajekt sat vremena prije termina polaska, vozilo mu nije ušlo u garažu broda. I tada nastaje drama, kada je vidio da mjesta za njega više nema, prekipjelo mu je automatski, parkirao je auto na rampu broda, izgasio motor i zaustavio polazak, piše Slobodna Dalmacija.

Svi su ga u trajektnoj luci pokušali smiriti i zamoliti da pomakne auto, no Simić to nije uradio sve do dolaska policije. Kasnije u razgovoru Simić otkriva kako "Mornari su mi rekli da stanem u red. Ponovili su mi da ću se ukrcat na termin u 10.30 jer imam kartu. I čekao sam. Oni u međuvremenu počnu krcat kamione preko veze, zbog čega su dva auta s rezerviranim, za taj jutarnji termin kupljenim kartama, ostala vani. Ako su mi prije šest dana prodali kartu zašto sam onda višak?" kaže Simić.

"Ovo što radi Jadrolinija je kriminal. Neka kažu zašto se pušta priko reda. Ja od sride čekam u Splitu da bi doša na Lastovo. I onda opet ne mogu uć. I šta ću, sad čekan popodnevnu liniju, izdali su mi novu kartu. Pa da vidimo šta će bit. Ovo je sramota, poniženje za sve na otočane" kaže Simić. Prema njegovim riječima iz Jadrolinije se prema otočanima ponašaju kao prema građanima četvrtog reda koji s otoka i natrag ne mogu slobodno ići. O toga mu, kaže, ovisi život, posao. Ali to njih, veli, nije briga. piše Slobodna Dalmacija.

