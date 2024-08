Najviše zabrinjava što u napadima na strane radnike uglavnom sudjeluju mladi ljudi, a to je dokaz da smo kao društvo zakazali

Novi dan i novi napad na strane radnike. U Zagrebu. Zbog kojeg je, ovaj put, mora se priznati vrlo promptno, postom u kojem takvo ponašanje osuđuje, reagirao i Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova. Najnoviji napad dogodio se 22. kolovoza oko 23.30 u Tkalčićevoj ulici, a žrtve ponovo mlađahnih napadača ovaj put su bila dvojica stranih radnika u dobi od 27 i 52 godine, državljani Indije. Njih su na terasi jednog ugostiteljskog objekta napala dvojica 18-godišnjaka i jedan maloljetnik, koji su, kako je priopćila zagrebačka policija, bili alkoholizirani. Malo nakon napada, počinitelji su uhićeni. I privedeni. Pa im slijedi standardna procedura: ispitivanje na policiji i tužiteljstvu, te ovisno o tome kako će policija na koncu kriminalističkog istraživanja događaj okarakterizirati, i dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu.

Iako policija nije priopćila previše detalja, neslužbeno se doznaje da su napadnuti strani radnici zaposlenici obližnjeg indijskog restorana te da su napadnuti na terasi u blizini tog restorana. Što je motiv, nije poznato, a nije ni bitno jer ti napadi, kao što smo već pisali, postaju sve učestaliji i sigurno su motivirani mržnjom, koja kulja iz mraka internet-kanalizacije. Stoga je očito da se i policija, no i društvo u cjelini mora puno ozbiljnije pozabaviti ovom problematikom, jer se napadaju ljudi koji u Hrvatskoj pošteno i teško zarađuju svoj kruh, obavljajući poslove koje građani Hrvatske ne žele raditi. Integracija stranih radnika trebala bi biti prioritet političara, koji i sami počesto nadolijevaju ulje na vatru, pokušavajući ušićariti kakav politički poen. Drugim riječima i političari, pojedini, često svojim neprimjerenim javnim izričajem sudjeluju u sotonizaciji ljudi koji samo žele normalno živjeti, raditi i za svoj rad primati plaću. Ono što najviše zabrinjava je što u napadima na strane radnike uglavnom sudjeluju mladi ljudi, a to je dokaz da smo kao društvo zakazali. I raspali se po svim šavovima jer je nasilje i netrpeljivost prema drugom i drugačijem postala na žalost "normalna". A bojimo se da će i nastaviti biti normalna ako se strogim sankcioniranjem počinitelja ne pošalje poruka da je takvo ponašanje neprihvatljivo.

Policija izgleda malo pomalo postaje svjesna kakve se sve potencijalne opasnosti mogu kriti iza ovakvih napada na strane radnike, jer ih se tako ne samo marginalizira, već potencijalno i radikalizira, pa je o svemu tome progovorio i ministar Božinović u svom postu na Facebooku.

- Pogodila me vijest o incidentu koji se dogodio u Tkalčićevoj ulici, gdje su trojica naših sugrađana, među kojima i jedan maloljetnik, napali dvojicu državljana Indije. Ovaj čin nasilja potpuno je neprihvatljiv i u suprotnosti s vrijednostima koje kao društvo moramo njegovati. Bilo da se radi o stranim državljanima kao turistima u našoj sigurnoj Hrvatskoj, bilo da se radi se o stranim radnicima koji svojim radom i trudom doprinose razvoju našeg gospodarstva i koji dolaze poštenim radom prehraniti sebe i svoje obitelji. Strani državljani su postali vrijedni članovi naše zajednice bez čijeg doprinosa, pa tako i brojnih turista, bi naš životni standard bio značajno niži. Njihova prisutnost i rad omogućuju nam održavanje kvalitete života i razine usluga koje uživamo danas. Hrvatska se s pravom ponosi time što je među najsigurnijim zemljama na svijetu, ali ovakvi incidenti podsjećaju nas da taj status ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Jučer sam dao izjavu o važnosti zajedništva i poštovanja među svim ljudima, no ovakvi događaji nas podsjećaju koliko još posla imamo pred sobom. Nasilje, pogotovo ako je motivirano predrasudama, nema mjesto u našoj zajednici. Oštećeni su odbili liječničku pomoć, no to ne umanjuje težinu zločina koji se dogodio. Policija je brzo reagirala, a počinitelji su privedeni. Slijedi kriminalističko istraživanje koje će razjasniti sve okolnosti ovog događaja. Razumijem da živimo u vremenu u kojem su promjene intenzivne i da svaka zajednica treba svoje vrijeme za prilagodbu, no i ovim putem želim jasno poručiti: nikakvo nasilje neće biti tolerirano. Pozivam sve građane da se odupru netrpeljivosti i predrasudama te da prijave svaku sumnju na zločine iz mržnje. Samo zajedničkim naporima možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju sigurno i poštovano, bez obzira na svoju etničku pripadnost, vjeru ili bilo koju drugu osobnu karakteristiku. Neka nam ovaj incident bude podsjetnik da moramo svakodnevno raditi na izgradnji društva temeljenog na solidarnosti, poštovanju i ljubavi prema bližnjima - naveo je ministar u svom postu.