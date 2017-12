Tri mudraca išla su za konjunkcijom dvaju planeta. Jupiter je simbol kralja, a Saturn...

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti“, piše u evanđelju po Mateju. Ne jednom postavljalo se pitanje čime su se točno mudraci vodili. Je li doista bilo riječ o zvijezdi ili o nekom fenomenu? Ili nečemu potpuno drugome?

Jer, Betlehemska zvijezda najvažnije je nebesko tijelo za kršćane. Nema obaveznih jaslica bez nje kao posebno istaknutog motiva. Na različite se načine nastojalo objasniti što su to mudraci vidjeli, a da je bilo dovoljno uvjerljivo da krenu na put. Meteor to ne bi bio jer je objekt sjajio dulje vrijeme i pratio mudrace na putu. Komet također nije jer o takvom fenomenu nema zapisa, a Halleyjev se komet pojavljuje 12. godine prije nove ere. Nije niti nova koju su zabilježili Kinezi 5. godine prije nove ere, jer zvijezda se prvo pojavila na istoku, a onda na jugu, što bi značilo da se pomaknula, a događaj nije niti bilježen kao značajan. Najuvjerljivija i najraširenija je svakako ona o konjunkciji Jupitera i Saturna, odnosno situaciji kada dva nebeska tijela imaju približno jednak položaj, obično gledano sa Zemlje.

To se za puta trojice mudraca dogodilo u tri navrata, što je prilična rijetkost. Događa se svakih šezdesetak godina. Usto, to se dogodilo u konstelaciji Riba. Svakako su astronomi onog doba taj događaj smatrali iznimno znakovitim. Na webu zvjezdarnice Zagreb nalazimo i točan slijed. Ovaj konkretan fenomen dogodio se 7. godine prije nove ere. Prvi se put konjunkcija dogodila u svibnju te je bila vidljiva na ranom jutarnjem nebu na istoku, za druge su mudraci krenuli na put, a za treće se došli pokloniti Isusu noseći mirise, zlato i tamjan. Ali, ako se nije radilo o zvijezdi kakvu je nacrtao Giotto di Bondone početkom 14. stoljeća na svojem prikazu Isusova rođenja, kako je upravo taj objekt postao našom predodžbom ovog fenomena?

Odgovor je – Halleyjev komet. On se pojavio nekoliko godina ranije i bio dobro vidljiv iz Italije. Bila je to svakako konjunkcija jer ona za astrologe ima mnogo veće značenje od kometa, odnosno zvijezde kakva i danas krasi jaslice. Tri mudraca koji su najvjerojatnije bili perzijski astrolozi, gledali su na konjunkciju Jupitera i Saturna kao na rijetku i važnu pojavu velike simbolike. Jupiter je simbol kralja, vrhovnog božanstva, a Saturn simbol Palestine. Da se ova konjunkcija doista zbila, svjedoče i zapisi na babilonskim glinenim pločicama. Dakle, mudraci su u konjunkciji vidjeli rođenje kralja Palestine, kralja Židova po Evanđelju. Tome treba pribrojiti i brojna proročanstva koja su događaj najavljivala. Za tri mudraca i više nego dovoljno da krenu put Jeruzalema. Iz svega je moguće dokučiti i vjerojatan datum Isusova rođenja, bila bi to 7. godina prije nove ere za vrijeme treće konjunkcije Jupitera i Saturna.

