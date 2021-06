Tko je francuski tajkun koji je postao najbogatiji na svijetu? Do ideje za biznis došao u razgovoru s taksistom

Kružila je WhatsAppom ovih dana šala u stilu “Moj je prijatelj napisao knjigu ‘Kako brzo zaraditi novac’ te sad traži donacije za njezino tiskanje.” Netko je zajedljivo poentirao: “Neka pročita svoju knjigu.” Dobar štos, mnogo je teoretičara, no malo onih koji uspiju i u praksi napuniti bankovne račune. Ili čarape. I u tom lovu na novac netko ode do kraja, do trona i titule najbogatijeg na svijetu. A tu se ovih dana pojavilo novo ime.