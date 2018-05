Čolić prvi put ispričao zanimljive detalje nastupa za Tita na Brijunima

U velikom intervju koji je dao za Nedeljnik jedan od najpopularnijih pjevača iz bivše Jugoslavije Zdravko Čolić pričao je o karijeri, ratu, Draženu Petroviću, Eurosongu, a prvi put se u jednom intervju prisjetio i Josipa Broza Tita i susreta s njim.

Čolić je na početku karijere s Lokicama na Brijunima pjevao Titu. Čolić je tada bio u vojsci kada je dobio poziv da dođe na Brijune pjevati Titu.

– To da vojnik pjeva Titu na Brijunima nije baš bila česta pojava. Poslije mjesec i pol dana u vojsci zove me ekipa iz Doma armije da nastupim pred Titom. Nastupili smo nakon njegova novogodišnjeg govora – djevojke u trikoima, Lokice, i ja u uniformi i kratko podšišan. Tito nam je svima čestitao Novu godinu. Pjevačica Sandra Kulijer iz Banjaluke ga je poljubila i namjerno ostavila ruž na njegovu obrazu, a onda ga obrisala. A Tito joj kaže: ''Navikao sam ja.'' A meni je dobacio: ''Dobro je tebi, vojniče, vojska na zaduženjima, a ti s djevojkama u trikoima i pjeva se.'' Ali to je bilo njegovo zezanje. Sve to bilo je krajnje pozitivno – prisjetio se Čolić.