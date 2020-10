Tesla Motors: 'Dubrovnik je u raljama taksi mafije, pogledajte što su napravili vlasniku električnog auta'

Nevjerojatan ispad pojedinaca dogodio se u Dubrovniku. Naime, čovjeku koji je ostavio električni automobil kod dubrovačkih zidina prišli su nekakvi tipovi i jednostavno iščupali punjač iz struje. Slučaj su objavili u Tesla motors Clubu Croatia i napomenuli da je Dubrovnik u raljama taksi mafije.

Sve je komentirao i poduzetnik Saša Cvetojević koji je i veliki zagovornik električnih automobila: “Proputovao sam pola svijeta električnim autom, ali nigdje ovako nešto nisam doživio. To je nešto poput otpuštanja cima u luci”.

Javljaju se i drugi korisnici električnih automobila sa sličnim pričama i ljudi jednostavno ne mogu vjerovati da se ovakvo što može dogoditi.

Objave prenosimo u cijelosti:

SHARE! Dubrovačka Mafija! Punjač za EV koji je grad postavio da bude dostupan svima trenutno je u raljama taxi mafije... Objavljuje Tesla Motors Club Croatia u Srijeda, 30. rujna 2020.

“SHARE! Dubrovačka mafija!

Punjač za EV koji je grad postavio da bude dostupan svima, trenutačno je u raljama taksi mafije koja redovno sabotira punjenje vozila svih gostiju i namjerno zagrađuje izlaz lancima. Jedan naš TMCC član čuo je za taj problem iz PlugShare aplikacije i stranih foruma i išao je spreman sa skrivenom kamerom i uspio je sve snimiti na memoriju.

Sa slika je vidljivo da prilazi fosilni Golf 7, dvojica izlaze iz vozila i nasilno gase punjač. U par PlugShare komentara žena se navodi kao naručitelj sabotaže. Postaviš punjač na pravo mjesto i umjesto da vlasnik ode popiti nešto, pojesti nešto ili obići zidine dok puni, natjeraš ga da od straha sjedi u autu sat vremena i pobjegne dalje. Uskoro video”, pišu članovi Tesla motors Croatia koji objavljuju i fotografije počinitelja.

HEP zakupi mjesto, osigura struju, investira u punjac. Ali lokalna ekipa smatra da je to njihovo, pa tjera turiste i... Objavljuje Saša Cvetojević u Srijeda, 30. rujna 2020.

“HEP zakupi mjesto, osigura struju, investira u punjač. Ali lokalna ekipa smatra da je to njihovo, pa tjera turiste i domaće vlasnike električnih automobila. Ne kuže krkani da neki auto ima sentry mode pa te snimi dok, kao zadnja pizda, dođeš i ugasiš punjenje i ištekaš auto 😞. Proputovao sam pola svijeta električnim autom, ali nigdje ovako nešto nisam doživio. To je nešto poput otpuštanja cima u luci, možda lokalni shvate o čemu pričam. To se jednostavno ne radi. U komentarima imate iskustva stranaca kojima su onemogućavali punjenje. Pravi promotori turizma 😞 u najjačem hrvatskom turističkom brandu. Gradu koji je pretrpio najveće štete uslijed korone i nedolaska turista, ovako se ponašaju prema onima koji dođu autom i to u posezoni”, komentirao je Saša Cvetojević.