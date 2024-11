Studenac izlazi na burzu, ali mi ostajemo glavni dioničari

Fond Enterprise Investors (EI), vlasnik Studenca, ovih je dana najavio izlazak tog najbrže rastućeg maloprodajnog trgovačkog lanca u srednjoj i istočnoj Europi na čak dvije burze - Zagrebačku i Varšavsku, što je presedan u hrvatskoj povijesti. Studenac primarno posluje u sektoru maloprodaje koji je u Hrvatskoj vrijedan 10,2 milijarde eura zaključno s 2023., ima 6,6% udjela na tržištu i više od 1400 trgovina. U prvih osam mjeseci ove godine ostvaren je konsolidirani prihod od 556,5 milijuna eura, što je 19,7% više na godišnjoj razini. U lanjskoj su godini ukupni prihodi tog trgovca iznosili 659,1 milijun eura, dok je s akvizicijom lanca Kea od ove godine započeo s pozicioniranjem i na 5,9 milijardi eura vrijednom slovenskom maloprodajnom tržištu. O namjeri inicijalne javne ponude (IPO) i uvrštenju dionica na burze u Zagrebu te Varšavi, s 410 izlistanih kompanija i rekordnih 1,798 milijuna brokerskih računa, daljim očekivanjima za Studenac, eventualnoj izlaznoj strategiji i za Pan-Pek, koji je također u njihovu vlasništvu, mogućim drugim akvizicijama u Hrvatskoj..., razgovaramo s Michalom Kędziom, partnerom za Adria regiju u EI-ju, koji ima 90,1% dionica Studenca.

Što je bilo ključno u odluci za istovremeno uvrštenje Studenca na Zagrebačku i Varšavsku burzu? Je li to tipična izlazna strategija Enterprise Investorsa ili su postojali drugi faktori koji su utjecali na tu odluku? Odluka o IPO-u još je pred nama i ovisit će o mnogim čimbenicima, uključujući tržišne uvjete. Kao što je spomenuto u najavi o uvrštenju (ITF), nakon ponude namjeravamo ostati glavni dioničar u Studencu jer vidimo značajan potencijal za njegov daljnji rast, no u tom trenutku to će biti društvo čijim se dionicama trguje na burzi. Kompanije često biraju dvostruko uvrštenje kako bi privukle širu bazu investitora iz različitih zemalja i povećale likvidnost dionica. Zagreb je prirodan izbor jer Studenac Grupa primarno posluje u Hrvatskoj, gdje ima snažnu lokalnu prisutnost. S obzirom na hrvatske korijene, naša dužnost i očit korak bilo je uvrštenje na burzu u Zagrebu i time omogućiti ulaganja domaćim institucionalnim i malim ulagateljima. Istovremeno, Varšava nam sa svojom dinamičnom burzom, snažnim tržištem kapitala i jakom bazom maloprodajnih lanaca koji su izlistani na burzi i usporedivi sa Studencem omogućuje pristup poljskim i institucionalnim ulagateljima koji su aktivni na tom tržištu.

Kakva su vaša dosadašnja iskustva s IPO-ima? Možete li navesti neke primjere? Često biramo IPO kao izlaznu strategiju iz svojih investicija. Tijekom svoje povijesti izlistali smo 35 kompanija na mnogim burzama, uključujući poljsku burzu, NYSE u New Yorku, u Pragu i Nasdaq u Vilniusu. U Poljskoj smo izlistali 32 kompanije, rezultat koji je nadmašila samo Poljska državna riznica. Drugi investitori koji su aktivni u regiji uspjeli su realizirati, u najboljem slučaju, samo nekoliko takvih transakcija. Stoga, da, redovito provodimo inicijalne javne ponude dionica i brinemo se o kvaliteti kompanija koje na taj način predstavljamo na tržište kapitala. U prošlosti su kompanije koje smo prodali putem IPO-a nastavile ostvarivati rast. Na primjer, razvili smo i zatim izlistali poljski lanac trgovina Dino i njegova je vrijednost sada jedanaest puta veća nego pri debiju na burzi 2017. godine. Danas je to jedna od najvećih kompanija izlistanih na WSE-u i dio je indeksa WIG20, odnosno indeksa s 20 najvećih kompanija izlistanih u Varšavi.

Kakva će biti struktura IPO-a i tko će moći prodavati dionice? Imajte na umu da odluka o IPO-u još nije donesena. Kada se donese, društvo će objaviti prospekt koji će sadržavati više informacija. Kao što je naznačeno u najavi o uvrštenju dionica (ITF), planirano je da će javna ponuda uključivati izdavanje novih dionica u vrijednosti do 80 milijuna eura, kao i prodaju dionica našeg fonda i nekih manjinskih investitora.

Hoće li približno 80 milijuna eura očekivanih od izdavanja novih dionica biti dovoljno za podršku budućem rastu Studenca? Tko su po vama glavni interesenti? Uprava Studenca obavijestila je da će društvo koristiti sredstva prikupljena potencijalnim IPO-om za financiranje daljnjeg dinamičnog rasta poslovanja, uključujući akvizicije i širenje mreže trgovina, kao i za smanjenje zaduženosti. Također je najavljena daljnja ekspanzija u Hrvatskoj i inozemstvu s ciljem dosezanja 3400 trgovina do kraja 2028. godine. Naime, konzultantska tvrtka OC&C procjenjuje da u Hrvatskoj postoji 3200 potencijalnih lokacija pogodnih za format trgovina Studenca te dodatnih 700 lokacija u Sloveniji. Vjerujemo da će ponuda biti zanimljiva i malim i institucionalnim investitorima u Hrvatskoj i Poljskoj. Svi oni imat će priliku ulagati u jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca u srednjoj i istočnoj Europi koji posluje na atraktivnom tržištu i nudi daljnji dinamičan rast i privlačne razine profitabilnosti. Studenac bi također mogao biti zanimljiv međunarodnim investitorima kao što je to bio slučaj, primjerice, s inicijalnom javnom ponudom lanca Dino, koji je, kako sam spomenuo, trenutno jedna od najvećih kompanija na Varšavskoj burzi.

Koliko Studenac danas vrijedi? Koliko je EI dosad uložio u kompaniju? Ulagali smo u rast Studenca od 2018. godine. Sva dosadašnja dobit reinvestirana je u daljnji rast Studenca. Naime, kao vlasnik smo odlučili zadržavati dobit unutar kompanije kako bismo iskoristili sve prednosti snažnog rasta umjesto isplate dividende. Što se tiče vrijednosti Studenca, ne možemo o tome nagađati. Nikada to nismo činili, pa nećemo ni u ovom trenutku.

Je li preuzimanje Studenca na hrvatskom tržištu ispunilo vaša očekivanja? Što ovaj maloprodajni lanac izdvaja od drugih? Potencijal Studenca prepoznali smo od prvog dana. Izgrađen je na čvrstim temeljima, a te je godine počela velika transformacija pod Upravom koju čini tim sastavljen od hrvatskih stručnjaka i stranih lidera s bogatim iskustvom u maloprodaji. Od tada, Studenac je postao najveći maloprodajni lanac hrane u Hrvatskoj po broju trgovina i najbrže rastući po prihodima u posljednjih pet godina. Ono što Studenac izdvaja njegov je jedinstven proximity format "I sitno i bitno" koji nudi ugodnu kupnju u pristupačnim trgovinama koje ispunjavaju svakodnevne potrebe kupaca, bez obzira na to radi li se o stanovnicima ili turistima. S takvim fokusom na jedinstven format kupci imaju brz pristup osnovnim potrepštinama, što uključuje i "to-go" ponudu, i to na lokacijama koje su iznimno blizu njihovim domovima. Time se Studenac izdvaja ne samo u Hrvatskoj već i u cijeloj regiji srednje i istočne Europe.

S obzirom na to da kompanije obično zadržavate u vlasništvu do pet godina, imate li potencijalnu izlaznu strategiju za Pan-Pek? Koji su vaši planovi s tim brendom i namjeravate li ga bolje pozicionirati na tržištu? Pod vlasništvom Enterprise Investorsa Pan-Pek je proširio svoju maloprodajnu mrežu i ojačao prisutnost brenda u Hrvatskoj, implementirajući strategije za povećanje tržišnog udjela i operativnu efikasnost. Pod vodstvom nove Uprave, Pan-Pek je u 2023. ostvario prihod od oko 52 milijuna eura i obogatio svoj asortiman visokokvalitetnim "artisan" proizvodima, čime je ojačao svoju tržišnu poziciju. EI trenutačno procjenjuje strateške opcije za Pan-Pek.

Imate li planova za nove akvizicije i ulaganja u Hrvatskoj? Nedavno se spominjalo ulaganje u turizam i osiguranja. Enterprise Investors je private equity fond s raznovrsnim portfeljem u različitim sektorima, uključujući IT, zdravstvo, financijske te potrošačke usluge i proizvode. Naša ulaganja u Studenac, Pan-Pek i Intersport u Adria regiji mogla bi stvoriti dojam da smo fokusirani na maloprodaju, no naši interesi su široki i obuhvaćaju razne industrije. Gospodarstvo Hrvatske nastavlja stabilno rasti, što ga čini privlačnim tržištem za buduće prilike. Stalno procjenjujemo nove mogućnosti. Iako ne komentiramo tržišne spekulacije o specifičnim sektorima ili mogućim koracima, svakako vidimo potencijal za jačanje naše prisutnosti u regiji u godinama koje su pred nama.