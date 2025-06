FOTO Satelitske snimke otkrile veliki oblak dima koji je stigao do Europe: Znanstvenici objasnili ima li opasnosti

S početkom uobičajene sezone šumskih požara u Kanadi, Copernicusova služba za praćenje atmosfere (CAMS) pomno nadzire emisije i kretanje dima uzrokovanog požarima. Posljednjih dana, dim iz kanadskih pokrajina Manitoba i Saskatchewan prešao je Atlantik i došao do Europe, a predviđanja ukazuju na nastavak ovog trenda tijekom tekućeg tjedna. Tijekom svibnja, Kanada je svjedočila značajnom porastu broja i intenziteta šumskih požara u pokrajinama Saskatchewan, Manitoba i Ontario. Ovi požari nisu samo lokalno utjecali na kvalitetu zraka, već su satelitska promatranja zabilježila i dalekosežno kretanje dima preko Atlantika sve do Europe. Prvi oblak dima na velikoj visini prešao je mediteransku regiju 18. i 19. svibnja, dosegnuvši Grčku i istočno Sredozemlje. Drugi, znatno veći oblak dima, prešao je Atlantik krajem svibnja, stigavši do sjeverozapadne Europe 1. lipnja. Očekuje se da će dodatni dimni oblaci doseći kontinent u nadolazećim danima.

Prema prognozama CAMS-a, ne očekuje se da će ovaj transport dima značajno utjecati na kvalitetu zraka pri tlu, s obzirom da se takve pojave obično odvijaju na većim visinama. Tipični učinci ovih epizoda manifestiraju se kao zamagljeno nebo s crvenkasto-narančastim zalascima sunca.

"Šumski požari su uobičajena pojava u borealnim šumama od proljeća do ljeta. Naši podaci do početka lipnja pokazuju da su središnje regije Kanade doživjele iznimno intenzivno razdoblje u pogledu emisija iz šumskih požara. Ovi podaci, kao i činjenica da dim možemo promatrati čak i u Europi, odražavaju razmjere i utjecaj požara u Manitobi i Saskatchewanu. U CAMS-u pratimo takve događaje kako bismo bolje razumjeli njihov utjecaj na atmosferu i kvalitetu zraka na regionalnoj i globalnoj razini", kazao je Mark Parrington, viši znanstvenik Službe za praćenje atmosfere Copernicus.