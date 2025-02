Stravično ubojstvo u Keniji: Britanski biznismen pronađen mrtav u vreći s ananasima

Campbell Scott (58) pronađen je mrtav u vreći ananasa u šumi Makongo, oko 100 kilometara jugoistočno od Nairobija u Keniji. Naime, Scott je nestao prije devet dana tijekom poslovnog puta u Nairobi, a radio je za tvrtku za analizu podataka Fico, piše Sky News. Njegovo tijelo otkrili su pastiri prije tri dana, a preliminarne istrage upućuju na to da je zadavljen. ​Posljednji put je viđen kako napušta hotel s muškarcem obučenim u bijelu majicu i plave traperice. Dvojac je zajedno ušao vozilo, a prema izvještajima lokalnih medija policija je u sklopu istrage uhitila taksista i konobara iz noćnog kluba.

Tvrtka za koju je Scott radio je izrazila duboku sućut te su ga opisali kao ključnu osobu u njihovom međunarodnom poslovanju. Britansko ministarstvo vanjskih poslova također je potvrdilo da pruža podršku Scottovoj obitelji i surađuje s lokalnim vlastima u istrazi. ​"Očito su ga mučili" rekao je lokalni dužnosnik Thomas Maitha koji je za kenijski list The Standard otkrio kako su Scottu bile iskopane oči i odrezane uši.

Scottish businessman Campbell Scott who was in Kenya attending a conference went missing on 16th February. Police confirmed yesterday that his body has been found in a sack in scrubland about 60 miles from where he was last seen , early indications are that he was strangled .… pic.twitter.com/i1Tj48k9nE