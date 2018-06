Stravična scena: Morski pas mu odgrizao penis i dio buta

Stravična scena zabilježena je na plaži u Brazilu gdje je 18-godišnjem Joseu Ernestoru da Silvi morski pas odgrizao penis i dio buta.

Napad se dogodio u nedjelju poslijepodne kada se mladić kupao na plaži Piedade u Recifeu. Dok je plivao u oceanu, spasioci su ga upozoravali da se treba približiti obali, no on je to ignorirao. Nedugo nakon toga prišao mu je morski pas i napao ga.

Dok su čekali hitnu pomoć, u pomoć su mu priskočili brojni kupači, a nakon toga prevezen je u bolnicu gdje je zbog šoka doživio dva srčana udara te je u kritičnom stanju.

Iako je operiran, 18-godišnjaku liječnici nisu uspjeli spasiti penis ni veći dio bedrene kosti.