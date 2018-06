Što može učiniti Giuseppe Conte sa svojih 18 ministara?

S velikom snagom, entuzijazmom i odlučnošću želimo raditi u interesu zemlje i Talijana, izjavio je novi 65. talijanski premijer profesor prava Giuseppe Conte (54). Žuto-zelena vlada, kako je nazvana zbog žute boje u simbolu Pokreta 5 zvijezda (M5s) i zelene u simbolu Lige, ima ne samo premijera koji je nestranački čovjek, već i još tri, od 18, ministara izvan stranaka.

Conteova vlada je položila prisegu (u petak u 16 sati) pred šefom države Sergiom Mattarellom, koji je, kako mu ustav nalaže, utjecao na njezin sastav. Nije htio da profesor Paolo Savona (82) bude ministrom ekonomije, pa su čelnici Lige Matteo Salvini i M5s Luigi Di Maio popustili i preselili ga na čelo ministarstav za odnose s EU. Šef ministarstva ekonomije postao je Giovanni Tria, profesor ekonomije na rimskom sveučilištu. U tri tjedna natezanja oko imena Savone na položaju ministra ekonomije talijanska burza izgubila je 200 milijardi eura.

Toliko je doslovno izgorijelo samo zbog toga što se predviđalo eurosumnjičavu osobu na položaju ministra ekonomije. Danas, kada je vlada u kojoj je i Savona samo pomaknut na drugo ministarstvo, milanska burza zaradila je 2,5 posto.

Mataterella svojom intervencijom nije blokirao nastajanje vlade sa strankama koje su dobile najviše glasova, već daljnje gubitke i smanjenje vrijednosti ušteđevina talijanskih građana, a što je zadaća šefa države.

“Zemlji je potrebno povjerenje, treba se tražiti preduvijeti da se bude ponosnim na nju”, kazao je Conte i naglasio: “Pokazat ćemo s djelima da smo sposobni”.

Dok njemački listovi spekuliraju, prenoseći mišljenja raznih ekonomista, o izlasku Italije iz eura, a što u Italiji gotovo nitko ne želi, kancelarka Angela Merkel kaže kako je spremna surađivati s novom talijanskom vladom.

“Njemačka vlada nedaje ocjene na popis ministara drugih zemalja i to neće učiniti ni prema talijanskoj vladi”, kazao je glasnogovornik njemačke vlade Steffen Seibert. I Bijela kuća je dala do znanja kako će surađivati s novom talijanskom vladom.

Prvi koraci Conteove vlade, koja je zapravo nekom vrstom trijumvirata jer su mu potpredsjednici Salvini i Di Maio koji su napisali i pred bilježnikom potpisali njezin program, pokazat će koliko ima snage da se sučelji s problemima koja su nabrojili. Osim toga njih dvojica pokrivaju i ključna ministarstva. Salvini je ministar unutarnjih poslova i vidjet ćemo kako će, a što je obećavao, zaustaviti migratorski val i povečati sigurnost. Di Maio je i ministar rada i ekonomskog razvitka, pa će se vidjeti može li uvesti plaće za one koji izgube posao i kakve će mjere uvesti za brži razvitak. Jedna od zadaća je pojednostavljenje i smanjenje zakona. Istodobno će se pojačati borbu protiv korupcije. Flat tax, odnosno dvije poreske alikvote (15 i 20 posto) za plaćanje poreza (do 15.000 eura godišnje nitko ne plaća, a onda 15 posto do 80.000 eura i 20 posto oni koji imaju veće prihode), zatim plaće od 780 eura za nezaposlene, izmjena mirovinskog sustava s uvođenje brojke 100 (zbir godina života i rada) itd. Hoće li biti novaca, oko 100 milijardi eura, za te mjere?

Vlada će slijedeći tjedan tražiti povjerenje parlamenta. Protiv će glasovati Demokratska stranka (sada već bivšeg i premijera i šefa stranke Mattea Renzija) i Naprijed Italijo Silvija Berlusconija. No, Liga/M5s imaju sasvim dovoljnu većinu.