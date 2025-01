Iz zime u proljeće u manje od 24 sata: Slijede nam drastične promjene temperatura

Nadolazeći tjedan donosi osjetno topliji zrak sa Sredozemlja zahvaljujući jugozapadnoj struji i dubokoj cikloni čiji će se centar premještati sjeverom Europe. Kao rezultat, Hrvatsku očekuje promjenjivo i neuobičajeno toplo vrijeme, uz povremenu kišu i izraženu južinu. Nedjeljno jutro u unutrašnjosti Hrvatske još će biti hladno, uz čestu maglu, mraz i inje. Temperature će se kretati između -5 i -3 °C u Slavoniji i Srijemu, dok će dnevne vrijednosti porasti na 3 do 6 °C. U središnjoj Hrvatskoj, jutarnji minusi će biti izraženiji, no dnevne temperature na zapadu dosegnut će i 7 °C, uz promjenjivu naoblaku i umjeren jugozapadni vjetar.

Na Jadranu, osobito na sjevernom dijelu, očekuje se promjenjiva naoblaka, uz povremenu kišu od sredine dana. U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, s dnevnim temperaturama do 14 °C. Jugo će umjereno puhati, što će more učiniti valovitim, posebno prema otvorenom dijelu. Od ponedjeljka dolazi do izraženog zatopljenja. Jutarnji minusi će uglavnom izostati, a temperature će biti znatno iznad prosjeka za siječanj. U mnogim krajevima jutarnje temperature bit će više od prosječnih dnevnih, dok će najviše dnevne vrijednosti dosezati i 15 °C.

Foto: DHMZ

Kiša će padati povremeno, ponajprije u gorju, dok će u utorak kiša zahvatiti i unutrašnjost. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, što će dodatno utjecati na toplinu. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak biti izraženi, s povremenom kišom, osobito na jugu, gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, osobito zbog naglih promjena vremena i izražene južine. Meteoropati bi mogli osjetiti umor, glavobolje i razdražljivost. Žuti meteoalarm upaljen je za gospićku regiju te Kvarner i Kvarnerić zbog vjetra, a osječku regiju zbog guste magle.

Od petka se očekuje nova značajna promjena vremena. Uz pad temperature, na Jadranu će puhati olujna bura, dok će u unutrašnjosti biti jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Snijeg je moguć u gorju, a povremeno i u nizinama. Iako još nije potpuno sigurno, povratak zime mogao bi donijeti pravi vremenski "rollercoaster" u prvoj polovici siječnja.

