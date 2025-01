FOTO Krpe padaju u Zagrebu, gust snijeg diljem zemlje: 'Kako je krenulo, kod nas će ići do pola metra'

*Gusti snijeg pada od jutra u unutrašnjosti

*Više je zabrana na hrvatskim cestama

*Očekuje se razvedravanje do subote

Tijek događaja:

8:10 – I okolica Zagreba se probudila pod gustim snijegom. Fotografije iz Jastrebarskog pokazuju kako se i prije 8 sati već stvorio gusti snježni pokrivač. ''U Jaski će ići do pola metra kako je krenulo'', kaže nam čitateljica.

Foto: čitateljica Večernjeg lista

7:45 – Kolnici su mokri i skliski od kiše, a u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj mjestimice pada snijeg. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme. Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na cestama u dijelu Karlovačke županije, u Lici i Gorskom kotaru.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i Dalmaciji i obratno. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na cestama u dijelu Karlovačke županije, Lici i Gorskom kotaru:

Lika:

autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Bosiljevo 2 i Otočac;

DC1 Čeglje-Karlovac-Budačka Rijeka-Grabovac-Vaganac;

DC3 Karlovac (D1) - Duga Resa (D23) - Bosanci (D204) - Zdihovo (g.ž.PG);

DC23 Duga Resa (D3) - Josipdol (D42) - Kapela (g.ž.LS);

DC25 Korenica-Lički Osik;

DC52 Špilnik-Korenica;

DC204 GP Pribanjci - Bosanci (D3)- čvor Bosiljevo 1 (A1);

DC218 Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje (na dionici Donji Lapac-Bjelopolje vozi se jednim trakom, naizmjence);

DC429 Selište Drežničko-Prijeboj;

ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno;

te na svim lokalnim i županijskim cestama na području Ličko-senjske županije.

Gorski kotar:

A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo II i Kikovica;

DC3 Karlovac-Duga Resa-Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Kupjak-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica;

DC32 Prezid-Delnice;

DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin;

DC203 Brod na Kupi-Delnice

DC305 Parg-Čabar;

ŽC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja;

DC549 Vrata-Fužine;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo;

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

na ostalim županijskim i lokalnim cestama na području Delnica, Čabra, Vrbovskog i Gornjeg Jelenja.

Za sav promet zatvorene su (zbog snijega ili srušenih stabala):

ŽC4030 Duzluk-Kutjevo;

ŽC4100 Gornji Vrhovci-Poljanska;

ŽC4253 Slatinski Drenovac-Jankovac;

ŽC5217 Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) bit će u:

danas, 3. siječnja, od 15:00 do 23:00 sata;

ponedjeljak, 6. siječnja (Sveta Tri kralja), od 14:00 do 23:00 sata.

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC1 u Kninu na vijaduktu Stara Straža (do 31. svibnja 2025.);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 15.siječnja 2025.);

DC30 u Petrinji (do 1. lipnja 2025.);

DC34 Slatina-Donji Miholjac između naselja Viljevo i obilaznice Donjeg Miholjca (do daljnjeg);

DC36 Pokupsko-Letovanić između mjesta Hotnja i Orleković (do 12. veljače 2025.);

DC42 Vrbovsko-Ogulin u mjestu Hreljin Ogulinski (do 10. siječnja svakodnevno od 08:00 do 14:00 sati);

DC51 Nova Gradiška-Požega u mjestu Rešetari (do 19. srpnja 2025.);

DC200 u Višnjanu (do 31. siječnja 2025.);

DC229 Mali Tabor-Miljana u naselju Gornje Brezno (do 23. siječnja 2025.);

DC543 kod Donje Zdenčine (do 7. svibnja 2025.);

ŽC6162 Gornjoj Podstrani (odron);

ŽC6270 u mjestu Kučine.

7:00 - Danas će biti umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom. Mjestimice stvaranje snježnog pokrivača, u Gorskoj Hrvatskoj nerijetko i debljeg. Na Jadranu su lokalno mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu. Prema večeri sa sjeverozapada postupno razvedravanje i prestanak oborine. Vjetar slab, prijepodne i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, prolazno na udare i jak. Na Jadranu će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo okretati na buru, lokalno na udare olujnu, već tijekom jutra na sjeveru, tek krajem dana na krajnjem jugu. Temperatura zraka veći dio dana između -2 i 3, na Jadranu uglavnom od 6 do 11 °C. Navečer osjetno hladnije.

Kolnici su mokri i skliski od kiše, a u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj mjestimice pada snijeg. Magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez zimske opreme. Za sav promet zatvorene su (zbog snijega ili srušenih stabala): ŽC4030 Duzluk-Kutjevo; ŽC4100 Gornji Vrhovci-Poljanska; ŽC4253 Slatinski Drenovac-Jankovac; ŽC5217 Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac, javlja HAK.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na cestama u Lici: DC25 Korenica-Lički Osik; DC52 Špilnik-Korenica; DC218 Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje (na dionici Donji Lapac-Bjelopolje vozi se jednim trakom, naizmjence); DC429 Selište Drežničko-Prijeboj; ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno; te na svim lokalnim i županijskim cestama na području Ličko-senjske županije.