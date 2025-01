Temperature padaju i do -10°C, izdana upozorenja zbog magle: Evo što nas čeka za produženi vikend

Hrvatska ulazi u produženi vikend, a vremenske prilike donose stabilnije ali hladnije vrijeme za cijelu zemlju. Nakon prolaska hladne fronte sa sjeverozapada Europe i manje ciklone koja je prošla duž Jadrana, dolazi do stabilizacije vremena, barem nakratko. Za većinu regija, osim za kninsku, splitsku i dubrovačku, izdana su žuta upozorenja, odnosno žuti meteoalarm zbog potencijalno opasnog vremena uzrokovanog maglom.

Subota će donijeti pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu i u predjelima uz njega. Na kopnu će jutro biti vrlo hladno, uz temperature oko -5 °C u središnjoj Hrvatskoj i -4 °C na istoku. Magla i niski oblaci mogu se zadržati dulje, osobito u Posavini, dok će danju temperature porasti na 1 do 3 °C. U višim predjelima bit će uglavnom sunčano.

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuje se sunčano vrijeme, ali uz hladna jutra. Temperature će u gorju pasti i do -10 °C, dok će na obali biti između 1 i 6 °C. Danju će temperature porasti na 7 do 10 °C uz postupno slabljenje bure, koja će se okretati na jugo. Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije uživat će u suncu, uz slabiju buru prema večeri. Temperature će se kretati od -2 °C u unutrašnjosti do 6 - 11 °C na obali i otocima. Na jugu Hrvatske također pretežno sunčano. Jutarnje temperature bit će između 4 i 7 °C, a dnevne od 8 do 12 °C. More će biti malo do umjereno valovito.

Nakon hladnog jutra na kopnu, s temperaturama koje će ostati blizu ili ispod nule, u nedjelju će zapuhati jugozapadnjak uz postupno naoblačenje. Mjestimične slabe oborine moguće su u Gorskoj Hrvatskoj, dok će veći dio zemlje još ostati suh. Na Jadranu će u nedjelju zapuhati umjereno do jako jugo, a promjenjivo oblačno vrijeme donosi povremenu kišu, češće na sjevernom dijelu obale. Temperature će se početi penjati, ali biometeorološke prilike neće biti povoljne.

Od ponedjeljka do utorka očekuje nas postupno zatopljenje, ali i nestabilnije vrijeme. Na kopnu će puhati umjeren do jak jugozapadnjak, s mogućim kišama, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i drugdje u utorak. Temperature će se kretati od 10 do 15 °C tijekom dana. Na obali će jugo jačati, donoseći povremenu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito u Istri, Primorju i na Kvarneru. Obilniji pljuskovi očekuju se u utorak.

>>> FOTO: Snijeg u Zagrebu