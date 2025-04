Kasni isporuka zrakoplova za gašenje požara. Anušić prozvao krivca: 'Govorimo o ozbiljnim stvarima'

Država opet neće moći računati na svih 12 zrakoplova koji gase, a upitno je hoće li do 1. lipnja piloti preuzeti polovicu zračne flote, potvrdio je to ministar obrane Ivan Anušić za Dnevnik.hr. Izvještaj koji je dobio otkriva kašnjenje i sa servisom i s isporukom aviona. "Tri air tractora su preuzeta, tri nisu i plan je da bi trebali do 15. lipnja biti spremni, a do tada smo već 15 dana u protupožarnoj sezoni", rekao je ministar. Tri kanadera su spremna, tri nisu. Jednom ističe resurs u srpnju, drugi bi trebao biti gotov do kraja svibnja, što znači da smo na granici, a ovaj treći trebao bi biti spreman 15. lipnja. Anušić ponovno proziva šefa Uprave Zrakoplovno-tehničkog centra (ZTC) Ivicu Vidovića, čiju je smjenu ranije tražio.

"Svake godine imati raspravu i problem oko protupožarne sezone nema smisla. Govorimo o ozbiljnim stvarima. Ljudi koji tamo rade i dobivaju plaću, radnici i tehničari, rade odlično, ali organizacija posla je na odgovornosti prvog čovjeka", napomenuo je Anušić.

Anušić: Vjerojatno već ove godine počinje izgradnja vojarne u Belom Manastiru

Anušić je danas najavio kako će, vjerojatno već ove godine, započeti izgradnja nove vojarne u Belom Manastiru.

"Projektna dokumentacija je u samom završetku i vjerojatno ćemo već ove godine započeti s izgradnjom nove vojarne u Belom Manastiru“, rekao je Anušić koji je podržao Igora Pavelića, HDZ-ova kandidata, za gradonačelnika toga grada. Objasnio je što će gradnja vojarne značiti za Beli Manastir i Baranju. Povratak do 800 hrvatskih vojnika u grad, nije investicija samo u vojarnu, tih 800 mladića i djevojaka, koji će ovdje doći, gospodarski i demografski će podići, ne samo Beli Manastir, nego i cijelu Baranju, rekao je ministar i naglasio kako je hrvatska Vlada proteklih godina puno radila za Baranju u cjelini, ne samo za Beli Manastir.

Najavio je i kako će u iduća dva mjeseca, „najkasnije u lipnju“ biti otvoren Vc koridor što je za Baranju jako bitno, zbog njene prometne povezanosti, ali i u gospodarskom turističkom i svakom drugom pogledu.