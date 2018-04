Srbija danas donosi protumjere, Medved: Neka se suoče s prošlošću

Vlada Srbije danas u 13 sati drži sjednicu na kojoj bi, kako se očekuje, trebala usvojiti recipročne mjere prema Hrvatskoj nakon što je Hrvatska zabranila ulazak srpskom ministru obrane Aleksandru Vulinu.

Prema neslužbenom pisanju srpskih medija mjera bi se mogla odnositi na ministra branitelja Tomu Medveda te ministra obrane Damira Krstičevića.

Medved je uoči sjednice Vlade RH rekao kako bi se Srbija trebala pozabaviti vlastitim stanjem i osobama koje "i danas iz Srbije u RH upućuju huškačke poruke", prenosi Dnevnik.hr.

- Uvjeren sam da će Vlada i druga tijela pronaći odgovor, tu se radi o ozbiljnom političkom incidentu, da se potpuno krivo percipiraju stvari. Neka se suoče s prošlošću, i neka suoče svoj narod s onim što su devedesetih godina činili u Hrvatskoj. Mi vodimo svoju odgovornu i ozbiljnu politiku, mi smo članica EU-a. To je stvar njihove unutarnje politike. Što se mene tiče, to me apsolutno ne zabrinjava - rekao je Medved.