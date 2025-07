Sramota stara 118 dana! Tim je riječima lokalni župnik opisao stanje u kojem se Žumberak i njegovi malobrojni stanovnici nalaze. 118 dana. Toliko je prošlo otkako se na jednu od glavnih cesta Žumberka srušio ogroman odron zemlje koji je zaustavio komunikaciju svih koji onuda prolaze. Ne radi se samo o stanovnicima.

Tu su i vikendaši, izletnici, planinari, svi oni koji vikendom požele odmoriti se u vrletima divlje gore na granici sa Slovenijom. Ali oni koji ne znaju lokalne puteve mogu se samo okrenuti kad dođu do velike gromade zemlje na putu između Hartja i Petričkog Sela, inače državne ceste DC546. Molili su stanovici, govorili, tražili, zvali medije, nadležne, a dobili su samo obećanja. Konačno si je netko ovog vikenda dao truda i počistio spomenutu cestu.

Sramota stara 118 dana! Do kad će Žumberčani biti građani drugog reda?

Vijest se ubrzo proširila društvenim mrežama, ali radost zbog prolaska bila je kratkog vijeka. Dočekale su ih danas betonske barikade na tom istom mjestu, uz znak zabrane prolaska. Ažurni su kad treba postavljati prepreke i barijere, ali ne i kad treba sanirati odron koji se dogodio u ožujku! Pa će Žumberčani i dalje do liječnika umjesto 9 km obilaznim pravcima ići više od 90km! Do kad će ovaj kutak Lijepe naše biti odsječen i do kad će Žumberčani biti građani drugog reda? Apel za nadležne - budite brzi s rješavanjem ove situacije kao što ste bili s postavljanjem barijera. Jer niti jedan hrvatski kraj, pa ni žumberački, nije zaslužio da bude ignoriran! Žumberak je već jednom doživio masovno iseljavanje, zar je osuđen na novo?