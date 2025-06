Slab potres kod Velike Gorice uznemirio građane: 'Zvuk eksplozije', 'Kuća se zatresla'...

Potres magnitude 1,2 prema Richteru zabilježen je u 23.57 sati kod Velike Gorice. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je 12 kilometara udaljen od Zagreba.

"Zvuk eksplozije", "Kratko je zatreslo", "Čula se tutnjava, zaškripao i stresao se namještaj i sve oko mene i kauč na kojem sam ležao", "Nešto je jako lupilo", "Osjetilo se kao udar, kratko", "Kuća se zatresla, trajalo 2 sekunde", pisali su stanovnici Velike Gorice.

🔔#Earthquake (#potres) M1.2 occurred 12 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 6 min ago (local time 23:57:40). More info at:

