Ivana Kekin je druga Milanovićeva izazivačica: Možemo! u utrku za Pantovčak ide sa svojom zastupnicom i psihijatricom

Ono što se mjesecima nagađalo i očekivalo, večeras je i službeno potvrđeno – Ivana Kekin bit će kandidatkinja stranke Možemo! na predsjedničkim izborima koji će se održati krajem ove godine. – Nakon provedenog procesa unutarstranačkih predizbora dr. sc. Ivana Kekin dr. med. odabrana je od članstva Možemo! za kandidatkinju stranke na predstojećim izborima za predsjednicu Republike Hrvatske – priopćili su prije nekoliko trenutaka iz stranke Možemo! pozivajući medije na sutrašnje predstavljanje svoje kandidatkinje.

Time Kekin, nakon nezavisne Marije Selak Raspudić, postaje druga ženska izazivačica sadašnjem predsjedniku države Zoranu Milanoviću koji želi osvojiti i drugi mandat na Pantovčaku, kao i svim ostalim pretendentima na taj položaj. I nikome od tih muških kandidata neće biti nimalo lako jer će protiv sebe imati dvije jake, obrazovane i verbalno moćne ženske osobnosti koje su kao saborske zastupnice dokazale da su mandate u parlamentu i te kako zaslužile i opravdale zato što su iznimno aktivne, vrijedne, predane, argumentirane i gorljive u obrani svojih stavova i ideja te u raspravama nisu samo kritizirale već su štošta i predlagale na dobrobit cijelog društva.

No, kako je danas ipak vijest ulazak predsjednice Nove ljevice, potpredsjednice i saborske zastupnice Možemo! te doktorice medicine Ivane Kekin u predsjedničku utrku, ovom ćemo se prilikom više osvrnuti na nju. Rođena je 24. siječnja 1984. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Svetom Ivanu Zelini, da bi onda upisala i 2006. diplomirala na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, nakon čega je stekla specijalizaciju iz psihijatrije te subspecijalizaciju iz psihoterapije. Sve je profesionalno usavršavanje nastavila i dalje te je 2018. obranila doktorat iz područja biomedicine i zdravstva u polju kliničkih medicinskih znanosti. Za svoju je disertaciju dobila Dekanovu nagradu za najbolji doktorat Medicinskog fakulteta. Prije političkog angažmana u Saboru radila je u Klinici za psihijatriju KBC-a Zagreb, no njen je politički put počeo znatno prije ulaska u parlament.

Prije osam godina, od njena samog osnivanja u prosincu 2016., postala je članica Nove ljevice - stranke za demokratizaciju društva i održivi razvoj, da bi onda četiri godine kasnije preuzela njeno vođenje. Naime, na 5. izbornoj Skupštini Nove ljevice, održanoj 12. i 13. rujna 2020., za predsjednicu Nove ljevice u narednom četverogodišnjem mandatnom razdoblju izabrana je upravo Ivana Kekin, što znači da joj taj mandat istječe upravo ovih dana.

– Društvene nepravde snažno određuju status i breme koje pojedinac nosi. Zato je politički rad nužan, jer ne možemo liječiti pojedinca ako ne liječimo društvo. Nova ljevica može biti lijek za naše društvo ako je u što većim dozama. Unatoč tome što je trenutačni "mainstream" nakaradna politika koja je okrenuta samo prema sebi, u Hrvatskoj ima mjesta za ljevičarke i ljevičare i ljude koji prepoznaju i cijene artikuliranu lijevu misao – kazala je Ivana Kekin prije točno četiri godine predstavljajući se svojim stranačkim kolegama i kolegicama najavljujući tom prigodom i izlazak te stranke na izbore, osnivanje stranačkih organizacija mladih, škole lokalne demokracije i jače povezivanje s lijevim strankama u zemlji, regionalno i međunarodno. Time je Kekin na čelnom mjestu Nove ljevice naslijedila dotadašnjeg predsjednika te stranke, povjesničara Dragana Markovinu koji se potkraj 2019. povukao iz aktivne politike. Da je Nova ljevica tada prešla u ženske ruke, svjedoči i to što je, uz Kekin kao predsjednicu, za potpredsjednicu izabrana Rada Borić.

Kako su Nova ljevica i prvotna platforma Možemo!, koja je s vremenom prerasla u političku stranku, vrlo blisko surađivale, a kako se može čuti, uskoro se sprema i ujedinjenje tih dviju stranaka koje su upravo u procesu spajanja, to se Ivana Kekin 2022. učlanjuje i u Možemo! te postaje članica Vijeća i Upravnog odbora te stranke. Slijedilo je njeno sudjelovanje i na lokalnim izborima 2021. kada je postala zastupnica i potpredsjednica zagrebačke Gradske skupštine, da bi od rujna 2021. zasjela i u saborske klupe kao zastupnica, umjesto Rade Borić jer je Nova ljevica u ljeto 2020. osvojila jedno zastupničko mjesto u Saboru. Zahvaljujući glasovima birača u VII. izbornoj jedinici to je mjesto tada pripalo potpredsjednici Nove ljevice Radi Borić, no unutarstranačkim dogovorom na tom je zastupničkom mjestu u Saboru od 15. rujna 2021. zamjenjuje Ivana Kekin. U tom desetom sazivu Sabora, kao čelnica Nove ljevice, stranke čiji je slogan "novo lice politike", Kekin je bila članica zastupničkog kluba Možemo! te članica pet saborskih odbora - za pravosuđe, zdravstvo i socijalnu politiku, obitelj, mlade i sport, međuparlamentarnu suradnju te ravnopravnost spolova. Istodobno je bila i članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.

Nakon parlamentarnih izbora održanih proljetos, Kekin je, ovaj put u I. izbornoj jedinici, ponovno postala saborska zastupnica, a u ovom 11. sazivu Sabora je potpredsjednica zastupničkog kluba Možemo!, zajedno s Damirom Bakićem (dok je na čelu toga kluba Sandra Benčić). Kekin je trenutačno i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, a članica je i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Kekin se na izbornoj listi Možemo! kandidirala i na ovogodišnjim izborima za Europski parlament. Iako je bila na posljednjem mjestu, osvojila je najviše preferencijalnih glasova, ali je svoje mjesto prepustila članu Možemo" Gordanu Bosancu koji je bio i nositelj te liste.

– Kao stranka jasno smo komunicirali da sam ja na listi bila na posljednjem mjestu samo kako bih je podržala i malo 'podebljala' kao saborska zastupnica. Odnosno, donijela joj neku vidljivost. Iznimno mi je drago da sam tome pridonijela. No cijelu je kampanju nosio Gordan Bosanac i uz njega Jelena Miloš koja je bila druga na listi. Vjerujem da su njih dvoje apsolutno kompetentni i da će Gordan bolje raditi taj posao u Europskom parlamentu, a da ću ja više koristiti u Saboru – kazala je Kekin nakon EU izbora.

A kao zastupnica u našem Saboru nametnula se svojom aktivnošću i srčanošću, i to od prvog dana. Glasna je, temperamentna, rječita, neumoljiva, britka, jasna... Tijekom rasprava toliko je ponese žar da svoja glasna izlaganja često poprati snažnim i odrješitim gestikuliranjem. Kada se na neku temu namjeri, baš grize. Pripremi se, rekli bismo štreberski, Podatke i brojke sipa kao iz rukava, analizira u svim smjerovima, u obranu slabih, obespravljenih, zakinutih i prevarenih staje bespoštedno. Očekivano, zdravstvo joj je posebno omiljena tema. Tu je "doma". Ministar zdravstva Vili Beroš zato joj je svojevrsna "crvena krpa". Njegov rad i stanje u zdravstvu bili su joj omiljena, ili je možda bolje reći bili su joj omražena tema, jer je u tim raspravama dolazila do izražaja sva raskoš informacija koje je znala iznutra pa ih je za saborskom govornicom, nerijetko u pravom buntovničkom, borbenom stavu, urbi et orbi, sasula u lice i ministru Berošu i samom premijeru Andreju Plenkoviću. Zasipala ih je podacima, primjerima, usporedbama, pitanjima... Dojam je da se ministru Berošu od nje dizala kosa na glavi. A mada je premijer poznat po tome kako voli odavati dojam da ga nitko i ništa ne može izbaciti iz takta, mogli bismo se okladiti da mu Ivana Kekin ide na živce. Nepodnošljivost je obostrana jer je Kekin, ako bismo se mogli metaforički izraziti, naprosto alergična na HDZ. Tu stranku, njena šefa i sve njegove stranačke poslušnike, kojih u Vladi u Saboru ima preko svake mjere, njihov način vladanja i vođenje naše države Ivana Kekin ne može smisliti. Jasno je to svakome.

E sad, bit će zanimljivo vidjeti i čuti koliko će te političke i ljudske žestine Kekin upotrijebiti tijekom predsjedničke izborne kampanje. I prema kome će sva ta žestina najviše biti uperena. Tko će joj biti najuzbudljivija "meta"? Na koga će se okomiti s najviše strasti? Kome će zagorčavati predsjedničke snove? Što će ona nuditi i obećavati? Pitanja su to na koje ćemo vrlo brzo doznavati odgovore. Ali nije na odmet i javnost i sve pretendente na Pantovčak opet podsjetiti na jednu činjenicu koja u takvim prilikama može igrati jako važnu ulogu, da je Ivana Kekin - psihijatrica.

Za kraj, valja spomenuti još nešto, ono privatnije. Ivan Kekin udana je za glazbenika Milu Kekina koji je bio, i to ostaje zauvijek, sinonim za grupu Hladno pivo. U braku su više od 17 godina, imaju dvoje djece, 17-godišnjeg sina i 11-godišnju kćer. O privatnom životu nerado govore, ali tu i tamo ponešto otkriju.

– Moj suprug i ja imamo dogovor. Zna se otprilike što tko u kućanstvu radi. Moram reći kako je moj suprug, otkad sam ja u Saboru, gdje je moj posao jako nestrukturiran i traje zapravo čitave dane, a nekad i noći, zaista puno uskočio te preuzeo na sebe jako, jako puno. Tako da je sad podjela takva da se ja brinem najviše za hranu, što volim, puno kuham, u tome se dobro strukturiram, a njemu sam prepustila manje-više sve što se tiče održavanja čistoće i higijene. To je njegov 'department'. On je u našem kućanstvu ministarstvo okoliša i gospodarenja otpadom. Školu nekako dijelimo pola-pola, ja pokrivam matematiku i STEM, a on se bavi jezicima. Rekla bih kako nisam opušteni roditelj. Dosta sam strukturirana i zapravo mislim da spadam u onu malo strožu gardu roditelja. Volim imati jasna pravila i volim da se tih pravila držimo. Iako se o tim pravilima može pregovarati, pa to moja djeca često i koriste, volim kad se dogovorenih pravila svi skupa držimo – opisujući podjelu kućanskih poslova i odgoj djece kazala je Ivana Kekin u veljači ove godine za portal Zagreb.info.

Inače, Ivana i Mile Kekin u politiku su ušli zajedno, priključivši se svojevremeno zeleno-lijevoj koaliciji predvođenoj platformom Možemo! Ivana je, kako smo već i naveli, političku karijeru nastavila u Novoj ljevici, što ju je dovelo do mjesta saborske zastupnice i potpredsjednice zastupničkog kluba Možemo!. Sad stremi i na puno višu poziciju. Onu predsjedničku.

