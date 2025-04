Pavliček ga kazneno prijavio, Penava ga 'oprao': 'Hvata ga panika zbog onog što smo otkrili. On je obični tajkun'

Nakon što je predsjednik Suverenista i kandidat za gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček danas objavio da je podnio kaznenu prijavu protiv gradonačelnika Ivana Penave, medijima se obratio sam Penava. Naime, Pavliček ga je prijavio zbog kaznenih dijela utjecaja na slobode odlučivanja birača i zlouporabe položaja, a više o tome možete pročitati OVDJE.

- On je panici iz nekog razloga. Potpisi su poznati od srijede prošlog tjedna kada su izašli, DIP ih je objavio nema teorije da je netko to mogao raditi prije toga. Podrška unutar grada se zna, temeljem svih ovih godina obavljanja gradonačelničke dužnosti, zna se gdje većina Vukovaraca polaže svoje simpatije. No gospodin Pavliček je u panici jer smo saznali jučer da ima dva luksuzna stana u pješačkoj zoni grada Vukovara. Obični Vukovarci to nemaju. Osim toga, uspješno zarađuje na temelju ta dva stana. Bio sam mu nadređen pa si nisam priuštio dva stana i dalje živim u kući koju sam naslijedio od djeda kao većina Vukovaraca. Uspostavilo se da mu čak i troškove stanovanja financiraju Vukovarci. Zato je on u panici i strahu. Uspostavilo se da je tajkun s nekretninama, vidi se kuda ide licemjerstvo u politici.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>