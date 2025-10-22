Rekordan odaziv korisnika u nagradnoj igri “Moja Croatia, tvoj T-Cross” – glavna nagrada odlazi u Rijeku

Gotovo 80 tisuća korisnika prijavilo se u prvom kolu velike nagradne igre Croatia osiguranja "Moja Croatia, tvoj T-Cross". Glavnu nagradu, Volkswagen T-Cross, osvojio je Rajko Dragičević iz Rijeke, dugogodišnji klijent Croatia osiguranja.

"Već dugi niz godina osiguran sam u Croatiji i uvijek sam bio zadovoljan uslugom. Nisam očekivao da ću baš ja osvojiti nagradu. Mislio sam da se netko sa mnom šali kad su mi javili da sam dobitnik, ali ovo je stvarno lijepo iznenađenje. Moj stari auto je dao svoje, poslužio me van svih očekivanja, pa T-Cross dolazi u pravom trenutku. Veselim se novim avanturama u novom autu. Hvala Croatiji na nagradi i svemu što radi za svoje klijente. Dobro je biti u Croatiji", rekao je Rajko Dragičević prilikom preuzimanja svog novog automobila.

Nagradna igra provodi se u nagrađivanoj aplikaciji Moja Croatia koja klijentima već godinama omogućuje brz i jednostavan pristup svim osigurateljnim uslugama.

“Naši klijenti u Mojoj Croatiji dobivaju ono što nigdje drugdje ne mogu. Preko nje prijavljuju štete, naručuju se na preglede, plaćaju račune i obnavljaju police, a ostvaruju i značajne uštede u Spektar programu pogodnosti. Sve to mogu obaviti u nekoliko klikova, bez odlaska u poslovnicu, poziva ili emaila. Rekordan interes korisnika u nagradnoj igri dodatno potvrđuje povezanost klijenata s Croatijom”, izjavio je Robert Vučković, član Uprave Croatia osiguranja.

Prvo kolo nagradne igre završilo je 14. listopada, a u tijeku je već drugo kolo koje traje do 14. studenog i prilika da još netko osvoji novi Volkswagen T-Cross.