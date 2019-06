'Rat bi bio katastrofa, a posljedice bi trpjeli oni koji su ga izazvali'

Gotovo bi se moglo zaključiti da je iransko rušenje američke bespilotne letjelice bio planirani potez. Jer, 28. lipnja, dakle idući tjedan, u Beču bi se trebao održati sastanak predstavnika Irana, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Kine i Rusije kako bi se raspravljalo o nuklearnom sporazumu s Iranom sklopljenim 2015. godine iz kojeg se SAD povukao.

Iran u dobroj poziciji

Akcijom rušenja američkog drona Iran se doveo u vrlo snažnu pregovaračku poziciju za stolom za kojim neće biti SAD-a. Pokazao je hrabrost i mogućnost da se brani. To je situacija koju vješto iskorištavaju Kina i Rusija prebacujući praktično svu odgovornost u krizi s Iranom na SAD, a Donalda Trumpa prikazuju kao revolveraša kojemu malo treba da izazove i sukob širih razmjera.

Također, javlja Reuters, Iran je tom akcijom podvukao svoje upozorenje Europskoj uniji kako ima vrlo malo vremena da se sporazum spasi zaobilaženjem američkih sankcija, odnosno pružanjem ekonomske pomoći zaljevskoj zemlji koja je pod američkim pritiskom.

Kineska agencija Xinhua prenosi riječi Lu Kanga, glasnogovornika kineskog Ministarstva vanjskih poslova, u kojem poziva na razum u zahtjevima prema iranskoj strani te poštivanje obveza i odgovornosti koje su zapisane u sporazumu s Iranom. Prenose se izjave Walida Mualema, sirijskog ministra vanjskih poslova, i njegova kineskog kolege Wang Yia koje su u istom tonu.

South China Morning Post prenosi kineske apele za izbjegavanje otvaranja Pandorine kutije uz upozorenje kineskim građanima u Iranu na dodatni oprez, na što je pozvala i kineska ambasada u Teheranu. Te kineske novine primjećuju da je užurbanost administracije te zemlje uvjetovana i strahom da će njihova politika u Zaljevu biti urušena pod navalom događaja. Prenosi se još jedna izjava Lu Kanga:

Foto: Reuters/PIXSELL/Ilustracija

– Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je, 15. put zaredom, da Iran poštuje svoje obveze utvrđene sporazumom – rekao je. U kineskim se istupima naglašava opasnost da Iran odustane od sporazuma te tako produbi krizu.

Sasvim je jasno da po strani nisu ostali ni Rusi. Vladimir Putin je mogući rat između Sjedinjenih Država i Irana nazvao katastrofom.

– Bila bi to katastrofa jer bi vodila do povećanja nasilja i broja izbjeglica koji bi počeli stizati iz te regije – rekao je znakovito ruski predsjednik. Dodao je još jedno prilično zlokobno predviđanje, a to je da bi za one koji pokušaju izazvati sukob to moglo imati tužne posljedice.

Foto: SPUTNIK/REUTERS/PIXSELL

EU smiruje loptu

Poznato je da vodeće zemlje Europske unije, poglavito Francuska, nisu sklone zaoštravanju politike prema Iranu, odnosno nisu spremne pratiti Sjedinjene Američke Države u takvoj eskalaciji, pa situaciju koriste za jačanje vlastite pozicije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poslao je svojeg glavnog diplomatskog savjetnika Emmanuela Bonnea u Iran kako bi pokušao smanjiti tenzije.

Foto: Reuters/PIXSELL

Zanimljivo je da je Macronov emisar razgovore o tome vodio u srijedu, otišao je isti dan, te da su oni bili na najvišem nivou. Time je jasno poručeno SAD-u da treba spustiti loptu na zemlju. Iz Macronova kabineta dolazi informacija da će biti u kontaktu s glavnim igračima krize iako će u vrijeme najavljenog sastanka biti na summitu G20 u Osaki.

Njemačka kancelarka Angela Merkel tek se kratko oglasila istaknuvši da se uzdaje u diplomatsko rješenje krize te izrazila zabrinutost. I sam je Iran odlučio s kim želi razgovarati, u susretu s japanskim premijerom Shinzom Abeom vrhovni je vođa ajatolah Ali Hamnei kategorički odbio susret s Donaldom Trumpom. Očito je procijenio kako je mudrije da to prepusti onima koji imaju interesa zastupati i iranske uz svoje interese, Europskoj uniji, Rusiji i Kini.

Foto: Reuters/PIXSELL