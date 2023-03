Raspad SAD-a na konzervativnu i liberalnu državu podržava 50 milijuna Amerikanaca, spominje se i Texit

Svaki peti odrasli Amerikanac podržava raspad zemlje na dvije države, jednu konzervativnu i drugu liberalnu. Prema najnovijem istraživanju agencije Ipsos, 20 posto Amerikanaca podržalo je ideju "nacionalnog razvoda" koji promoviraju neki desni političari, a koja zamišlja stvaranje jedne, 'crvene' Amerike iz onih saveznih država koje biraju republikance Donalda Trumpa, te druge, 'plave' Amerike koja bira demokrate Joea Bidena.

Taj program nije do kraja razrađen, i nije jasno što bi bilo s brojnim državama koje se nazivaju 'ljubičastima', odnosno podijeljene su između republikanaca i demokrata. No, dokazuje razmjere polarizacije u društvu te svijest mnogih Amerikanaca da ne žele živjeti više kraj svojih sugrađana koji ne dijele njihovu ideologiju. Krajnje desna zastupnica u Kongresu Marjorie Taylor Greene eksplicitno je prije mjesec dana na Twitteru napisala: "Treba nam nacionalni razvod. Moramo se podijeliti na crvene i plave države i odbaciti federalnu vladu". Greene je najpoznatija po svojoj podršci raznim teorijama zavjere.

Taj prijedlog podržava 20 posto ispitanika, među nešto više od tisuću njih od kojih je odgovore tražio Ipsos. Ta petina Amerikanaca ekvivalent je 51 milijuna ljudi. Svaki četvrti (25 posto) republikanac te 16 posto demokrata podržava tu ideju, kao i točno 20 posto onih koji nisu simpatizeri nijedne od dvije velike stranke.



Gotovo svi mainstream analitičari, kako na desnici, tako i na ljevici, odbacuju bilo kakvu šansu da se 'nacionalni razvod' zaista i dogodi. Najčešće se pozivaju na patriotizam velike većine Amerikanaca, kao i to da bi podjela zemlje na dva dijela dramatično oslabila SAD na međunarodnoj sceni. No, manjina radikalnih ideologa uvjerena je da je to najbolji put naprijed.

Također, iako ne postoji ozbiljan pokret na nacionalnoj razini koji bi zagovarao raspad države, nekoliko se manjih secesionističkih grupa razvilo posljednjih godina u pojedinim zemljama, poput Teksasa što je već i dobilo svoje ime - Texit.

