'Queen of the dead'? Pogledajte ove prevoditeljske gafove na službenoj stranici Ministarstva

Na društvenoj mreži X, pojavila se objava koja je brzo privukla pažnju korisnika i izazvala lavinu smiješnih komentara. Jedan korisnik je snimio zaslon tijekom posjete službenoj web stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, točnije u dijelu posvećenom matici umrlih.

Na prvi pogled, sve izgleda normalno – na hrvatskom jeziku u opciji „Matica umrlih“ sve je jasno. No, kada je korisnik odlučio koristiti opciju za prijevod na engleski jezik, dočekala ga je nevjerojatna greška u prijevodu – umjesto uobičajenog „Register of death“, na engleskom je stajalo „Queen of the dead“. Točnije, „Kraljica umrlih“. Ova smiješna greška izazvala je lavinu komentara, jer je izraz zvuči potpuno nelogično i komično.

Pored toga, korisnici su primijetili još jednu pogrešku u prijevodu. Na stranici „Državne matice“ prevedeno je kao „State nuts“, što također izaziva smijeh jer je riječ „nuts“ u ovom kontekstu potpuno nespretno interpretirana. Ovaj incident je brzo postao predmet šale među korisnicima interneta, a mnogi su se zabavljali o tome kako je Ministarstvo, umjesto da pruži jasnoću, postalo „kraljica“ i „luda“ s takvim prijevodima. Išli smo provjeriti nalaze li se na službenoj stranici i dalje takvi prijevodi. Kraljicu umrlih ipak su uspijeli popraviti, ali State nuts i dalje stoji.

