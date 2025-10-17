Oglasio se ICC: Putin bi trebao biti uhićen na putu prema sastanku s Trumpom u Budimpešti

Ruski predsjednik Vladimir Putin trebao bi biti uhićen na putu prema planiranom summitu sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom u Budimpešti, smatra Međunarodni kazneni sud (ICC). Zemlje koje su potpisale ugovor s ICC-om dužne su provoditi naloge za uhićenje, navodi sud. To se odnosi i na Mađarsku, kao i na okolne zemlje kroz koje bi Putin trebao proći, prenose nizozemski mediji. Mađarska planira primiti Putina i Trumpa unutar dva tjedna. Zemlja je najavila da će se povući iz ICC-a, ali se još uvijek mora pridržavati odluka ICC-a do sredine sljedeće godine. Mađarski premijer Viktor Orbán već je ranije ugostio i svog izraelskog kolegu Benjamina Netanyahua, čije je uhićenje sud također naložio.

ICC Putina ne navodi izričito imenom, ali ističe da su države članice "zakonski obvezne" surađivati. Također, dužne su se pridržavati odluka ICC-a u odnosu na ostalih 124 zemlje sudionice, napominje sud sa sjedištem u Haagu. Sud odlučuje jedino o svojoj odluci, a ne o tome slaže li se država članica s njom ili ne. Od pandemije koronavirusa i invazije na Ukrajinu Putin je smanjio svoje strane posjete, a čini se da se nakon naloga uhićenja još rjeđe odlučuje na putovanja. Tako je izostao s BRICS-summita u Južnoj Africi i Brazilu, koji oba priznaju ICC. Prošlog ljeta ipak je putovao na Aljasku na sastanak s Trumpom. Sjedinjene Američke Države uvijek su bile izvan nadležnosti ICC-a.