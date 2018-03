'Nečuveno je da predsjednica govori protiv Ustava vlastite zemlje'

Izjavu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović da su "nakon Drugog svjetskog rata mnogi Hrvati upravo u Argentini našli prostor slobode u kojem su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine", saborska zastupnica GLAS-a Vesna Pusić prokomentirala je riječima da je "nečuveno da predsjednica govori protiv Ustava vlastite zemlje".

"To je meni potpuno nerazumljiva i neshvatljiva izjava, osim u kontekstu da, čini se, predsjednica s kim je, takva je. Ako se okruži s jednom vrstom ljudi, onda se pokušava prilagoditi i govoriti ono što misli da će se njima svidjeti i to mijenja ovisno o auditoriju", smatra Pusić. Istaknula je da je to njoj apsolutno neobjašnjivo te da predsjednica to mora objasniti i Europi i svijetu, a u prvom redu Hrvatskoj. "I ideja da bi predsjednica države govorila protiv Ustava vlastite zemlje je također nešto nečuveno. O čemu se točno radi, što se točno dogodilo, meni je neobjašnjivo, ali ona svakako mora stati pred hrvatsku javnost i reći o čemu se radi", ustvrdila je Pusić.

Upitala je podržava li predsjednica naciste i napad na hrvatski Ustav. "To su izvorišne osnove, nije neka ustavna odredba pa sad vi možete pokrenuti inicijativu, to je pitanje identiteta, tko smo mi kao društvo i ne možemo biti polufašisti. Moramo biti jasni na tu temu", istaknula je Pusić. SDP-ov Predrag Matić predsjednicu Grabar Kitarović naziva "hodajućim skandalom" i poručuje da ga je "sram što je ona predsjednica Hrvatske". Dodao je da je već pomalo apsurdno komentirati predsjedničine poteze. "To je hodajući skandal. Gdje god se pojavi, ona pogleda oko sebe i što joj je prikladno izjavi", ocjenjuje Matić, dodavši kako "od predsjednice možete očekivati svašta".

Podsjetio je na njezinu izjavu da će proći puno vode Dunavom dok postanemo sa Srbima prijatelji, pa je tri dana kasnije ugostila Vučića. "Sjetimo se što je govorila o fašizmu i antifašizmu, a kad je došla u Argentinu, onda je tamo pred ljudima koji nisu nikad bili u Hrvatskoj i koji kad pokažu na karti Hrvatsku zahvaćaju i debeli dio BiH i Srbije, izjavila tako nešto za što bi Angela Merkel u istom slučaju ili bila ekspresno smijenjena ili bi završila u zatvoru", rekao je Matić. Podsjetio je i na "Lisinski" gdje je govorila Srbima da je ona i njihova predsjednica, a prije toga im je govorila da slobodno sele jer da živimo u slobodnoj zemlji. Ministar obrane Damir Krstičević i međunarodni tajnik HDZ-a Miro Kovač izjavu predsjednice Republike nisu htjeli komentirati.