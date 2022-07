Puljak o načelniku Turčinovu: 'Tu je razlika između onoga što se nama događalo i što se njemu događa'

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak u emisiji Večernjeg lista razgovarao je s novinarkom Petrom Maretić Žonjom o pregovorima s potencijalnim parterima, političkom modelu kojeg zagovara, planovima za Split i drugim temama.

- Jučer smo imali sastanak s SDP-om, razgovarali smo o raznim programima i projektima. Prošao je jako konstruktivnom, nije bilo razgovora uopće razgovora o funkcijama i podjelama funkcija. SDP se slaže da idemo na takav način. Došli smo do velike razine suglasnosti. Nastavit ćemo razgovore, sutra s Mostom, nadam se da ćemo sljedeći tjedan konstituirati Gradsko vijeće - kazao je uvodno Puljak te naveo kako još nije definirano tko će biti predsjednik.

Ranija suradnja s SDP-om, kaže, pukla je jer su oni htjeli zadržati stari politički model u kojem se dijele funkcije.

- Pokazali smo da su građani umorni od starih politika i starih modela. HDZ je bio glavni predvodnik negativnih pojava. Građani su u Splitu poručili da žele nešto drugačije, mi smo to i radili. Mislim da je to ohrabrujuća poruka za sve građane Hrvatske, da postoji alternativa. Uvijek napominjem da naš uspjeh u politici nije preko noći, nismo mi nova politička opcija koja se rodila jučer i postigla ovakav uspjeh. Ja sam već 13 godina u politici. Mi smo politiku učili od najmanjih razina do parlamentarnih, implementirali smo nove modele - ističe te dodaje kako misli da je prerano govoriti o parlamentarnoj suradnji Centra, SDP-a i Mosta.

- Svaka se opcija treba koncentrirati na sebe i razvoj svojih ideja i modela. Ovo što se događalo u Splitu pokazat će trendove i mogućnosti suradnje, ali prerano je sada sklapati velike koalicije - kaže Puljak.

- Moja teza je da dok HDZ upravlja Hrvatskom, Hrvatska nema nikakve šanse. Stranka ima presude za korupciju, ali mislim da je klijentelizam jedno od najvažnijih stvari koje izjeda društvo. Kako mladima možemo poručiti da rade i da se trude kada je u konačnici najvažnije da imate iskaznicu HDZ-a - navodi.

- Ja se zaista nadam da je ovo pokazatelj trenda koji će zavladati u Hrvatskoj, da se HDZ makne s izvora javnog novca. Mislim da je dovoljno da jedan ili dva mandata HDZ bude odspojen od javnog novca da im dođe kraj i da Hrvatska može prodisati - dodaje.

S premijerom Andrejem Plenkovićem nije imao najbolju suradnju, no nada se da će se ona poboljšati za dobrobit građana Splita.

- Bilo bi loše da premijer ignorira Splićane, može on mene ignorirati i ne voljeti mene i stranku, ali ne smije Splićane. Uvjeren sam da to neće napraviti, nadam se da ćemo surađivati - ističe. Od izbora, navodi, nije bio u kontaktu s premijerom Plenkovićem, no jest s ministrima. S njima je, dodaje, suradnja uvijek bila dobra.

Status velikog grada

Puljak traži da Split dobije status velikog grada po uzoru na Zagreb, a otkrio je kako je krajnji cilj da Split, kao i drugi gradove slične veličine, upravljaju svojim resursima i da se ukinu administrativne prepreke koje se pojavljuju.

- Imamo u Splitu ilegalno postavljenih stotinjak bankomata koji su narušili cijeli izgled grada, a mi kao ih kao Gradska uprava ne možemo maknuti. To može napraviti konzervatorska inspekcija koja je državna, koja nekako, ja bih rekao, sporo to radi ili ne radi nikako. Da imamo ingerenciju, to bi riješili u jedan dan. To je tipična stvar, sve je presporo. Grad Split bi trebao imati ingerenciju županije i svi se ti procesi mogu brže odvijati i možete planirati. Morali bi se ujediniti i s općinama i gradovima u okruženju, da smo manje rascjepkani - pojašnjava. Ne misli da će to biti lagano, no pripremit će zakonske prijedloge.

- Ako bi sutra djelovali u Vladi, naše bi ideje stavili na stol i onda dogovarali s parterima - dodaje.

Splićanima obećava ono što je obećavao i u kampanji, a to je čišći grad, završetak plaže Žnjan, dva nova dječja vrtića, početak gradnje nove škole, proširenje pješačkih zona i drugo.

- Nastavili bi smjerom kojim smo išli do sada i pokazali da politika može biti drugačija, da svi građani imaju iste šanse - ističe.

Puljak se osvrnuo i na komentare da sve konce iza njega drži savjetnik stranke Centar Ivica Relković.

- Ljudi uvijek moraju nešto komentirati, tražit će tko je iza kulisa. Ja sam predsjednik stranke, odgovoran za sve odluke koje se donesu. Imam svoje savjetnike, svoj PR, koji mi savjetuju što da radim, kako da prezentiram ideje u javnosti. To imaju svi političari, to je dobro. Svaka odluka je moja i snosim odgovornost za dobro i loše - istaknuo je te govorio o aferama i zamjeniku Bojanu Ivoševiću.

- Prvi put kad se on ili bilo koji moj suradnik ogluši o javni interes, da uzme nešto što je javno dobro, tada suradnja treba prestati - istaknuo je te naveo kako smatra, unatoč tome što se neki ne slažu, da političari imaju pravo na privatan život.

- Gospodin Ivošević je mlad čovjek, dinamičan. Nitko od nas nije idealan, svatko ima dobrih i loših osobina. On sada bolje komunicira, siguran sam da će se to nastaviti u budućnosti. On je veliki borac za javno dobro - dodaje.

Afera na Murteru

Osvrnuo se na načelnika općine Murter-Kornati Tonija Turčinova koji je službenom karticom plaćao bordel u Austriji.

- Tu je razlika između onoga što se nama događalo i što se sada njemu događa. To što je on odlazio gdje je odlazio je njegova osoba stvar i ja to nikad ne bi komentirao, možda neki bi. Kada je trošio javni novac za takve stvari, to je zaista nedopustivo, to je granica koja se ne smije prijeći, a njegova je osobna stvar što je radio u svoje vrijeme. Bilo bi mi loše da takve stvari radi, a u javnosti se protiv njih bori - zaključuje.

