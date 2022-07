Puljak ne da mjesto šefa Gradskog vijeća ni SDP-u ni Mostu

Pregovori oko nove vladajuće većine u Splitu, nakon ponovljenih lokalnih izbora na kojima je opet trijumfirala stranka Centar i njezin predsjednik te novi stari gradonačelnik Ivica Puljak, trebali bi biti dovršeni do kraja tjedna.

Poručuju to iz stranke Centar, koja će u utorak i do kraja tjedna obaviti razgovore sa svojim potencijalnim partnerima koje želi u vladajućoj većini, a to su Most i SDP.

Kako neslužbeno doznajemo, u Centru nijednoj od tih stranaka ne žele prepustiti mjesto šefa Gradskog vijeća jer na tu funkciju Ivica Puljak planira predložiti "svojeg" stranačkog čovjeka.

U splitskom SDP-u na to poručuju da nemaju nikakvih problema s time s obzirom na to da su na zadnjoj sjednici svog Gradskog odbora i donijeli odluku da za eventualnu potporu u Vijeću Ivici Puljku neće tražiti nikakve funkcije za sebe. Međutim, preokret je to u odnosu na stav koji je, čuje se, vodstvo stranke na čelu s Peđom Grbinom imalo uoči te sjednice SDP-ova Gradskog odbora u Splitu, kada je, kažu izvori, Iblerov trg itekako imao namjeru tražiti od Puljka mjesto šefa Gradskog vijeća za SDP u zamjenu za potporu.

Odnosno, da je vodstvo SDP-a željelo napraviti isto ono što je napravilo i u Zagrebu, kada su u zamjenu za jednu ruku, koliko je Tomislavu Tomaševiću nedostajalo do većine u Skupštini, tražili i dobili mjesto šefa Skupštine, koje je pripalo Jošku Klisoviću.

– Istina je da je bilo takvih ideja iz vodstva SDP-a, ali gradska je organizacija na kraju izglasala da nećemo tražiti nikakve funkcije i Grbin je na to rekao da se neće miješati, ali da je dalje sve naša odgovornost. Uzimanje mjesta šefa Gradskog vijeća za SDP nije opcija iz dva razloga. Kao prvo, Puljak je dobio 15 vijećnika i za jednu jedinu ruku koja mu nedostaje neprihvatljivo je tražiti takvu funkciju. To je SDP doista napravio u Zagrebu, što je isto tako bilo neprihvatljivo. Kao drugo, Puljak nije bio korektan prema SDP-u u Splitu. Gazio je i naše ljude i stranku i nakon svega nema smisla da mi skupa s njim preuzimamo odgovornost za vođenje grada – kaže naš izvor iz splitskog SDP-a, koji dodaje i kako je najrealnije da će SDP gradonačelnika Ivicu Puljka, odnosno Centar, u Vijeću podržavati od točke do točke dnevnog reda.

