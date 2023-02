Provjerili smo cijene u trgovinama i otkrili da je mnogima promakla jedna važna stvar

Pomnijim obilaskom trgovina i samo na jednom artiklu, poput Zdenka maslaca, potrošači ovih dana – i bez akcija – mogu uštedjeti i 1,50 eura, što je preračunato u donedavnu nacionalnu valutu više od 11 kuna. No dok se javnost ovih dana "zabavlja" usporedbom cijena istih brendova istih trgovaca kod nas i u susjednim državama, mnogima je očito promaklo kako cijene istog proizvoda nisu iste ni kod istog trgovca u Hrvatskoj – u istom gradu, čak i kvartu!

Tko je pogriješio

– Ne znam. Pa svugdje bi trebala biti ista cijena. Pričekajte da provjerim jesmo li u međuvremenu poskupjeli, a da nismo stigli promijeniti cijenu – kazala nam je prodavačica Super Konzuma u Sarajevskoj ulici u zagrebačkom naselju Travno.

Cijena Vindijina 'z bregov maslaca od 250 g – 3,98 eura. Kojih 500-tinjak metara niže – na platou Mamutice u istom kvartu – isti maslac, istog dana, istog proizvođača i kod istog trgovca koštao je 4,25 eura.

– Nismo pogriješili, cijena je dobra. Možda su tamo pogriješili – govori nam prodavačica koja se vratila s provjere. No očito je da nisu pogriješili ni u Mamutici ni u Konzumu na Glavnom kolodvoru gdje je 'z bregov također koštao 4,25 eura. I ne samo taj jedan proizvod. Kratkim obilaskom polica jasno je kako to nije iznimka. Franckovih 400 g mljevene kave košta 5,84 eura (44 kune), a u Sarajevskoj 5,57 eura (41,97 kuna), K plus jaja L kategorije 3,12 eura, odnosno 2,95, Podravkin Fant za punjenu papriku i sarmu 1,52, odnosno 1,39 eura, Lino Lada duo od 700 g 6,37 ili 6,10, što znači da bi se samo kupnjom tih artikala, ovisno o lokaciji, moglo uštedjeti 10-ak kuna. I ne samo kod tog trgovca! Za kratke inspekcije jasno je da cijene nisu iste ni u svim trgovinama NTL-a, Studenca... Maslac 'z bregov s početka priče u Travnom košta 4,05, a u Praškoj u središtu Zagreba 4,11 eura, 200 g ABC krem sira od Belja 2,23, odnosno 2,25 eura...

U Intersparu u Buzinu u usporedbi sa Sparom u Utrini ili u Travnom, primjerice, Plavi Radion košta dva centa više, S budget jumbo rola papirnatih ručnika 46 centa manje, Lovely toaletni papir 4-slojni 27 centi manje... Računi iz Tommyja iz prodavaonice u Supilovoj u Zagrebu i Dubravi kraj Šibenika govore u prilog i različitim cijenama u različitim gradovima – Barilla fusilli u jednoj koštaju 0,86, u drugoj 0,99 eura, Eva tuna komadići 160 g 2,19, odnosno 2,39 eura... Iz Konzuma odgovaraju kako oni kao najveći hrvatski maloprodajni lanac s više od 600 prodavaonica diljem Hrvatske svim svojim kupcima nastoje osigurati širok i kvalitetan asortiman proizvoda i usluga, kao i cijeli niz promotivnih ponuda.

– Takav pristup može utjecati i na formiranje cijena proizvoda, s obzirom na to da one ovise o različitim čimbenicima, troškovima poslovanja i distribucije, ali uvelike i o specifičnostima pojedinih prodavaonica – tvrde iz tog trgovačkog lanca te podsjećaju kako su u veljači 2022. prvi snizili cijene tisuću artikala kad je Vlada najavila sniženje stope PDV-a za određene kategorije proizvoda, a u rujnu, nastavno na Vladine izravne mjere kontrole cijena, zaključali cijene dodatnih stotinu proizvoda iz osnovne košarice.

Gdje su cijene iste

Iz Studenca ističu kako na cijene artikala utječe niz vanjskih čimbenika, kao posljedica globalnih i lokalnih ekonomskih kretanja, situacije u nabavi i opskrbi roba, a dodatni faktor pri formiranju cijena je i sama lokacija prodavaonica te popratna logistika. No kontinuirano, tvrde, osmišljavaju i provode promotivne akcije koje kupcima mogu donijeti znatne uštede u kućnim proračunima. Iz Spara i Tommyja, do zaključenja ovoga broja Večernjeg lista, nismo dobili odgovor, dok iz Lidla i Kauflanda tvrde kako su u svim njihovim prodavaonicama u Hrvatskoj iste cijene.

– Iznimku čine jedino povremene posebne ponude i akcijske cijene u određenim trgovinama – kazali su iz Lidla. Od "domaćih" trgovaca, Ivica Katavić, predsjednik uprave KTC-a, objašnjava kako oni nemaju izrazito male formate pa su im cijene svugdje iste. No dodaje kako razumije trgovce koji sukladno različitim formatima imaju različite cijene.

Jedan od stručnjaka za trgovinu komentira kako trgovci prepoznatljive proizvode/brendove uglavnom više-manje drže po istim cijenama neovisno o formatu. No cijene, odnosno marže kod ostalih proizvoda koje potrošači isprva ne percipiraju i ne kupuju ih tako često, ali čine veći dio ponude, u pravilu su više u manjim trgovinama. – To je zato što manji formati, u manjim mjestima na obali, otocima... imaju veći trošak distribucije, logistike, radne snage, energije, više manjih, pojedinačnih dostava u manje objekte jer nemaju dostatna skladišta... – zaključio je.

