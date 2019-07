Prosvjednici zauzeli zračnu luku, traže slobodni Hong Kong

Hong Kong je tijekom jučerašnjeg dana bio prometno odsječen od svijeta. Osoblje tamošnje zračne luke, inače jednog od važnijih transportnih čvorova Azije, održalo je 11-satni prosvjed tražeći da policija ispita što se događalo prošloga tjedna kada su pripadnici trijade, kineske mafije, napadali stanovnike Hong Konga koji su prosvjedovali na ulicama grada. Promet u zračnoj luci nije bio potpuno zaustavljen već znatno smanjen, a osoblju zračne luke i stjuardesama koje su prosvjedovale pridružilo se i nekoliko stotina prosvjednika iz reda prodemokratske opozicije. Odjeveni u crno, što je zaštitna boja prosvjednika, koji već mjesecima na ulicama Hong Konga traže veću autonomiju ovog teritorija u odnosu na Kinu.

Povod je napad trijada

Prosvjednici su imali u rukama oznake koje su nalikovale na carinske oznake i upute, pa su među putnicima koji su kasnili na letove unosili prilično veliku pometnju. Cilj im je bio održati zračnu luku otvorenom, ali potpuno nefunkcionalnom, u čemu su gotovo potpuno uspjeli. Broj letova koji su kasnili mjeri se u stotinama, a financijska šteta koja je stvorena tek se procjenjuje, no iznos ni u kojem slučaju nije malen.

Inače, sukobi između prosvjednika koji, među ostalim, sada traže i odlazak glavne službenice i svojevrsne upraviteljice Hong Konga Carrie Lam, kao i demokratske reforme kojim bi se oslabila kontrola Pekinga nad ovom enklavom koja je u sastav Kine vraćena 1997. godine.

Povod za prosvjed u zračnoj luci je događaj od prošloga tjedna kada su prosvjednike nedaleko od postaje metroa Yuen Long napali članovi trijade, kineske mafije, tukući sve pred sobom. Policija je na mjesto događaja stigla tek pola sata nakon što je nekoliko desetaka mafijaša porazbijalo sve u blizini i ostavili desetke ozlijeđenih prosvjednika. Sumnja se kako su pripadnici trijade aktivirani u dogovoru s Carrie Lam, pa možda čak i uz blagoslov Pekinga, kako bi među prosvjednicima posijali strah.

Napadače sigurno neće naći

Prosvjed u zračnoj luci tek je prvi od prosvjeda protiv sprege trijada i službene vlasti. Najavu prosvjeda i zaustavljanja rada izdali su i zaposlenici metroa, posebice postaje na kojoj je najavljen napad, ali i više od četiri stotine gradskih službenika.

Službena reakcija hongkonških vlasti i same Carrie Lam u povodu napada trijade na građane otprije tjedan dana bila je očekivana. Lam je osudila napade, ali sama policijska istraga ne donosi nikakve rezultate iako postoje deseci videosnimki napadača koji nisu nosili maske, i prilično je jasno kako ih policija neće, bar ne službeno, identificirati. Zato s druge strane policija redovito identificira, locira i kažnjava prosvjednike koji izlaze na prosvjede protiv Lam, a kazne se odnose na “uništavanje gradske imovine i ispisivanje grafita”.

Službeni Peking ne miješa se u zbivanja u Hong Kongu držeći se, barem javno, po strani i ostavljajući ovaj “vrući krumpir” u rukama Lam. Sama upraviteljica Hong Konga htjela je još prije nekoliko dana, doznaje se u diplomatskim krugovima, podnijeti ostavku, no to je nešto što Peking neće dopustiti. Kineskoj je vladi jasno kako bi izbor novog upravitelja Hong Konga, koji bi ponovno bio blizak Kini, rasplamsao dodatne prosvjede u Hong Kongu, što bi moglo dovesti do otimanja kontroli.

Video: Kaos u Hong Kongu: Razbijena stakla na zgradi vlade